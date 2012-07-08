تهران پیشتاز رقابتهای تیمی و انفرادی بدمینتون دانش آموزان کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: مسائل اخلاقی و فرهنگی در ورزش اولویت اول است.

عباسعلی میرسیستانی شنبه شب در مراسم اختتامیه بازیهای بدمینتون دانش آموزان کشور در سالن شهید فخار افزود: اگر همگام با اخلاق پیش برویم؛ موفقیم.

وی تصریح کرد:ما با تمام توان در خدمت زائران دانش آموز،مربیان و داوران بودیم و امیدواریم مبزبان خوبی برای شما باشیم.

ناظر کل مسابقات هم گفت: انتظار هر پدر و مادری داشتن جوانانی پاک،مومن و ورزشکار است.

سعید خسروی افزود: بالاترین سکوی قهرمانی ،سکوی اخلاق و فرهنگ است.

این خبر حاکی است، در مسابقات بدمینتون 24 تیم از سراسر کشور حضور داشتند که در رشته تیمی، تهران به مقام قهرمانی رسید.

کاپ اخلاق نصیب لرستان شد و دانش آموزان استانهای فارس به نامهای مهدی حقیقی و محسن صداقت، قهرمانی مسابقات دوبل را از آن خود کردند.

همچنین مقام دوم به استان لرستان رسید و نریمان لواشی و محمد حسین فتحی مدال نقره گرفتند.

قزوین سوم و آروین بهادری فر و مهیار صفری در دوبل مدال برنز به دست آوردند.

گفتنی است، در بخش انفرادی، دانش آموز امیر ارسلان زرگان از تهران قهرمان شد.رامین اسدزاده ازلرستان دوم و هادی یوسفی از آذربایجان شرقی و میلاد محمودی پور از آذربایجان غربی به طور مشترک سوم شدند.

نیمی از اعضای یک تیم دو قلو هستند

6 برادر دو قلو در سی امین دوره رقابتهای دانش آموزی کشور، در تیم فوتبال تهران بازی می کنند.

فرزین و فرزاد دانشیان، مصطفی و مجتبی مقدادی زاده و محمدمهدی و محمد رضا دانشی،6 برادر دو قلوی این تیم دوازده نفره هستند.

فرزین و فرزاد،11 سال است که به صورت حرفه ای بازی می کنند و از چهارسالگی ورزش را آغاز کرده اند.

مصطفی و مجتبی 8 سال است که به صورت حرفه ای تمرینهای ورزشی خود را شروع کردند.

محمد مهدی و محمد رضا دانشی هم از خردسالی ورزش می کنند.

همین خبر حاکی است:این تیم به مربی گری اروانه می خواهد پس از پیروزی به شکرانه قهرمانی به پایبوسی امام رضا(ع)برود.

مصطفی و مجتبی نایب قهرمان زنجانی را در کارنامه خود داردند،محمد مهدی و محمد رضا در فوتسال تهران برنده شدند

اضافه می شود؛ مصطفی و مجتبی در مسابقه زنجان، از تیم رقیب که فرزین و فرزاد در آن حضور داشتند، شکست می خورند و پس از سه سال که از مشهد در تهران ساکن می شوند، با هم در یک تیم بازی و پیمان دوستی می بندند.

گفتنی است، تیم تهران در سی امین دوره بازیهای دانش آموزان پسر در مشهداز 4 بازی انجام شده 19 گل زده و دو گل خورده دارند.