پزشک خانواده تنها راه خروج از بن بست بهداشت و درمان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی اظهار داشت: باید برنامه های آموزشی، بهداشتی و درمانی را با برنامه پزشک خانواده هماهنگ کنیم زیرا برنامه پزشک خانواده برنامه محوری نظام سلامت است.

وی افزود: بایستی کاری کنیم که بیشترین ارزش به برنامه پزشک خانواده داده شود و محور همه چیز از جمله تحول آموزش پزشکی با این برنامه باشد.

دستجردی با اشاره به اینکه تعرفه های پزشکی باید به گونه ای باشند که پزشکانی که پزشکی خانواده را انتخاب می کنند تامین شوند و ماندگاری داشته باشند، گفت: باید از نظر پرداخت ها به روز و سر موقع و متناسب با ارائه کیفیت خدمات اقدام کنیم تا تمام فارغ التحصیلان نخواهند به تخصص بروند و تشویق بشوند تا پزشک خانواده را انتخاب کنند.

وی ادامه داد: مشوق هایی نظیر ورود بدون آزمون به دوره های mph داریم و مشوق های دیگری هم برای تشویق فارغ التحصیلان به اینکه پزشک خانواده شوند در نظر می گیریم.