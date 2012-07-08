به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی آقازاده در بازدید از سازمان زیباسازی شهرداری کرج با بیان این مطلب افزود: آغاز هر کار با دشواری و سختی های خاص خود همراه است.

وی با مثبت ارزیابی کردن روند اجرای برنامه های مختلف در این سازمان تازه تاسیس بیان کرد: این مهم حاکی از مدیریت صحیح و مطلوب همچنین اهتمام و تلاش پرسنل سازمان است.

آقازاده با تاکید بر اجرایی کردن برنامه های راهبردی در این سازمان، اظهار داشت: افزایش راندمان کاری سازمان و اجرای برنامه های راهبری نیاز به تعامل، وحدت رویه و اتفاق نظر بین کارکنان سازمانی دارد.

این مسئول اظهار داشت: در ابتدای مسیر، برگزاری جلسات، نشست ها و گردهمایی های تخصصی بین مدیران اجرایی و سایر پرسنل سازمان امری ضروری است.

آقازاده با اشاره به ظرفیت های کرج در عرصه های اجرای طرح های زیباسازی، گفت: شناخت ظرفیت ها باید در راس امور اجرایی طرح ها و اهداف قرار گیرد.



تابلوهای ترافیکی سطح منطقه 6 رنگ آمیزی شد



مدیر منطقه 6 شهرداری کرج از رنگ آمیزی کلیه پایه تابلوهای ترافیکی سطح منطقه خبر داد.



عباس حق محمدلو با بیان این مطلب اظهار داشت: طبق هماهنگی های صورت گرفته با واحد ترافیک منطقه کلیه پایه تابلوهای علائم ترافیکی شستشو و رنگ آمیزی شد.

وی رنگ آمیزی و خط کشی و نصب سرعت گیر در معابر را از دیگر اقدامات این منطقه عنوان کرد و گفت: در راستای سهولت رانندگان و کاهش ترافیک در سطح منطقه این طرح در خیابان های بلوار باغستان، بیمارستان البرز، بلوار پرستار، میدان بدر، لاله ها و شبنم های باغستان تا میدان امام حسین (ع) و شاهین ویلا انجام شد.

این مسئول در ادامه از رنگ آمیزی ایستگاه های اتوبوس خبر داد و افزود: در راستای ایجاد فضای سالم و بهبود سلامت شهروندی چند ایستگاه اتوبوس در سطح منطقه رنگ آمیزی شده و در حال حاضر نیز دیگر ایستگاه ها در حال رنگ آمیزی هستند.

56 نفر از شهروندان کرجی نجات یافتند



آتش نشانان کرجی طی هفته گذشته با حضور در حوادث مختلف، جان 56 نفر از شهروندان را نجات دادند.



طی یک هفته گذشته امدادگران سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج در 103 مورد عملیات اطفای حریق‌ ، 46 مورد عملیات امداد و نجات و 42 مورد عملیات احتیاط از حریق و حوادث حضور یافتند و درسطح شهر پوشش دادند.



این عملیاتها شامل حریق مسکونی، تجاری، خودرو، علفزار، ضایعات، محبوس شدن افراد در کابین آسانسور، برخورد خودرو و محبوس شدن سرنشینان، سقوط در چاه و .... بود که امدادگران سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج در آنها حضور یافتند و به امدادرسانی به حادثه دیدگان پرداختند.



برگزاری دوره آموزشی "آشنایی با گل و گیاه پارک محله من" در پارکهای کرج



مسئول آموزش سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج از برگزاری دوره آموزشی "آشنایی با گل و گیاه پارک محله من" در چهار پارک این کلانشهر خبر داد.



مرجان مساعد اظهار داشت: در راستای ارتقای سطح آگاهی های شهروندان در زمینه فضای سبز و نگهداری از انواع گل و گیاه، این سازمان طی ماه های مختلف سال دوره های آموزشی را با مضامین مربوطه برگزار می کند.

وی افزود: به منظور ارائه آموزشهای شهروندی در حیطه مضامین فضای سبز، دوره آموزشی آشنایی با گل و گیاه پارک محله من در کلانشهر کرج برگزار می شود.

این مسئول عنوان کرد: شهروندان با حضور در این کلاس، ضمن آشنایی با گل و گیاه موجود در پارکهای مذکور، می توانند سئوالات خود را در زمینه موارد مرتبط با فضای سبز مطرح کنند.



برگزاری دوره آموزشی تنیس 10 در کرج



مدیر مجموعه بین المللی تنیس سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج از برگزاری دوره آموزشی تنیس 10 در این کلانشهر خبر داد.



اصغر نصیری اظهار داشت: طی هماهنگی های به عمل آمده با سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج، مقرر شد که در فصل تابستان دوره های متعدد در رشته ورزشی تنیس در محل این مجموعه برگزار شود.

وی با اشاره بر لزوم غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در فصل تابستان افزود: در این زمینه هم اکنون دوره های تنیس به صورت مبتدی و پیشرفته در محل این مرکز در حال برگزاری است.

این مسئول عنوان کرد: دوره آموزشی تنیس 10 ویژه نونهالان و نوجوانان زیر 10 سال است که می توانند با حضور در دوره به فراگیری نکات ارائه شده بپردازند.



کرج با رنگهای شاد زیبا سازی شود



عضو شورای اسلامی شهر کرج گفت: سازمان زیباسازی برای هر چه زیباتر شدن شهر کرج از رنگهای شاد در طراحی های شهری استفاده کند.



عزیز صدرنژاد در بازدید از سازمان زیباسازی شهرداری کرج گفت: استفاده از رنگ های شاد در طراحی های شهری علاوه بر زیبا کردن چهره شهر باعث بالا رفتن روحیه شهروندان می شود.

وی با اشاره به استعداد کرج به لحاظ اجرای طرح های زیباسازی بیان کرد: پرورش این استعداد ها از جمله برنامه هایی است که سازمان باید به آن توجه ویژه و خاصی داشته باشد.

این مسئول اظهار داشت: ساماندهی و شاداب سازی چهره شهری همچنین اجرای طرح های مربوط ایجاد تغییر و تحول مثبت در شهر به لحاظ بصری از ارکان اصلی تاسیس سازمان زیباسازی شهرداری کرج است.