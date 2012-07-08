دوره های آموزش مهارتی تابستانه در آذربایجان شرقی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سیابانی صبح امروز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل این سازمان اظهار داشت: این طرح که با رویکرد مساله محور و با شعار "مهارت برای همه" برگزار می شود، طی فاز نخست در 12 رشته به ارائه آموزش های لازم به متقاضیان خواهد پرداخت.

به گفته وی، رباتیک، ساخت زیردریایی، رایانه، انیمیشن و متحرک سازی، طراحی سایت، بورس و تجارت الکترونیک، ماشین های با سوخت شیمایی، تولید قطعات پلاستیک و کامپوزیتی، سازه های ماکارونی، گیوه بافی و عروسک سازی از جمله مهمترین رشته هایی است که در چارچوب طرح مهندسین فردا ارائه خواهد شد.

مدیرکل آموزش های فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی اظهار داشت: این آموزش ها در 33 مرکز ثابت و 604 مرکز آموزشی آزاد فنی و حرفه ای استان ارائه می شود.

وی افزود: متقاضیان برای ثبت نام در این طرح که از 24 تیر آغاز می شود، می توانند به مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان مراجعه کنند ضمن اینکه اطلاعات تکمیلی در سایت eatvto.ir درج شده است.

سیابانی با بیان اینکه متقاضیان ثبت نام در طرح مهندسین فردا باید سن بین 12 تا 18 سال داشته باشند، گفت: مهارت آموزی در قالب این طرح رایگان بوده و هر فرد 54 ساعت آموزش تعریف شده را می بیند.

وی با تاکید بر اینکه آموزش های مساله محور در چارچوب طرح مهندسین فردا محدود به فصل تابستان نیست، افزود: اجرای این طرح در طول سال برنامه ریزی شده و شمار رشته ها از 12 به 50 افزایش خواهد یافت.

مدیرکل آموزش های فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به برگزاری مرحله استانی مسابقات مهارت در 29 و 30 تیر سال جاری، اظهار داشت: در این مرحله، 316 نفر آقا و 97 نفر خانم باهم به رقابت می پردازند و افراد برتر به مرحله ملی این مسابقات راه خواهند یافت.