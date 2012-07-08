استاندارد اولویت صادرات کالا از مرز مهران به عراق است

مسعود جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی با رعایت استاندارد میسر است.

وی با اشاره به نامگذاری شعار امسال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" از سوی مقام معظم رهبری افزود: شعار سال 91 شعاری مرتبط با وظایف سازمان ملی استاندارد است و کارکنان با تحقیق، پژوهش، ارائه مقاله و حضور در برنامه های رادیویی و تلویزیونی دیدگاه های خود را در خصوص حمایت از تولیدات ملی و سرمایه ایرانی بیان کنند.

این مسئول عنوان کرد: وجود مرز بین‌المللی مهران ظرفیت مناسبی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی استان ایلام است و تجار و بازرگانان کشورمان باید برای توسعه فعالیت‌های مرز بین‌المللی مهران توجه ویژه‌ای داشته باشند.



وی اضافه کرد: رعایت استانداردهای کالا در صادرات به کشور عراق زمینه توسعه فعالیت‌های صادراتی را در مرز بین‌المللی مهران فراهم می‌کند.

جوادی با اشاره به اینکه رعایت استانداردها علاوه بر کاهش قیمت کیفیت را نیز ارتقاء می دهد، افزود: امروزه تولید ملی بدون استاندارد و کیفیت بی معنی است و استانداردسازی کالاها باید در نزد مردم به صورت باور ملی درآید.

وی افزود: رعایت استاندارد در زمینه صادرات، بسته بندی و تبلیغات کالا امروزه یک ضرورت است و وظیفه نظارت بر اجرای آن هم بر دوش موسسه استاندارد است.

وی تاکید کرد: رعایت استانداردها باید در سطوح مختلف جامعه به یک باور عمومی تبدیل شود و بستر سازی مناسب برای ارتقا و رشد کیفیت محصولات تولیدی و خدماتی یکی از وظایف مهم و سنگین موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است که باید این موضوع جدی گرفته شود .

مدیر کل استاندارد ایلام تصریح کرد: استانداردسازی در تولید کالاها، نه تنها قیمت کالا را افزایش نمی دهد بلکه با جلوگیری از ضایعات، موجب کاهش قیمت نیز می شود.

وی افزود: اگر تولید با کیفیت و با قیمت مناسب، در داخل کشور مورد قبول مصرف کنندگان قرار گیرد، جایی برای عرضه کالاهای خارجی باقی نمی ماند.

مدیرکل استاندارد استان ایلام از صدور بیش از 35 هزار تن کالای با کیفیت و استاندارد از بازارچه مرزی مهران به عراق خبر داد.

وی افزود: در سه ماهه اول امسال 184 تن کالای وارداتی استاندارد شامل روغن زیتون تصفیه نشده و ضایعات پلاستیک PETنیز از کشور عراق و از مرز بین المللی مهران به کشورمان وارد شده است.



