نعمت الله ترکی در گفتگو با مهر درخصوص جلسه روز شنبه اتحادیه مرغداران (مرغ گوشتی) که در محل اداره سازمان جهادکشاورزی استان تهران با حضور نمایندگانی از استانداری برگزار شد، اظهارداشت: دراین جلسه براساس اسنادی که مسئولان شرکت پشتیبانی امور دام ارائه کردند، تاکنون 50 هزارتن نهاده کنجاله سویا دراختیار اتحادیه های مرغداران گوشتی قرار گرفته است تا بین مرغداران سراسر کشور توزیع شود.

وی اضافه کرد: براین اساس، اتحادیه های مرغداران می بایست در قبال دریافت این نهاده ارزان قیمت، نرخ مرغ را در بازار را کاهش می دادند که متاسفانه در عمل چنین اتفاقی نیفتاد.

معاون برنامه ریزی استانداری تهران درخصوص مشخص شدن ابعاد سوء استفاده یکی از تشکل‌های تولیدی مبنی بر دراختیار گرفتن کنجاله سویا با نرخ 830 تومان دولتی و سپس عرضه آن در بازار آزاد به نرخ 1600 تومان گفت: دراین رابطه قرار است امروز از سوی برخی از اتحادیه های مرغداران نسبت به میزان دریافت کنجاله سویا و میزان توزیع آن بین مرغداران اسناد و مدارکی ارائه شود تا بررسی های لازم در این رابطه صورت گیرد تا مشخص شود که 50 هزارتن نهاده کنجاله سویا بین چه کسانی توزیع شده است و چرا قیمت مرغ در بازار باوجود دراختیار گذاشتن این نهاده با نرخ پائین کاهش پیدا نکرده است؟

پارت دوم محموله کنجاله سویا درحال توزیع است

وی همچنین درخصوص اجرای تعهدات شرکت پشتیبانی امور دام مبنی بر توزیع 55 هزارتن نهاده کنجاله سویا علاوه بر 50 هزارتنی که بین اتحادیه های مرغداران توزیع کرده است، گفت: شرکت پشتیبانی اموردام کار توزیع 55 هزارتن نهاده کنجاله سویا را بین اتحادیه های مرغداران آغاز کرده و این کار به تدریج درحال انجام است.

ترکی در ادامه درخصوص تدابیر اندیشیده شده برای تامین نیاز گوشت مرغ استان تهران عنوان کرد: باتوجه به اینکه مصرف روزانه گوشت مرغ در استان تهران درحدود 1200 تن است و تنها درحدود 250 تن ازاین میزان در داخل استان تولید می شود، براین اساس استانهای گیلان، مازندران، سمنان، قزوین و قم 950 تن دیگر نیاز استان تهران به گوشت مرغ را تامین می کنند.

وی اضافه کرد: در این جلسه قرار شد براساس آمار جهادکشاورزی به نسبت تولیدکنندگان هرکدام ازاین استانها سهم نهاده ارزان قیمت دریافتی آنها مشخص شود و علاوه برآن سهم نهاده های مرغداران استان تهران در اختیار تولیدکنندگان 5 استانی که 950 تن گوشت مرغ استان تهران را تامین می کنند قرار گیرد.

قیمت مصوبی که مرغداران باید گوشت مرغ را عرضه کنند

معاون برنامه ریزی استانداری تهران همچنین درخصوص قیمت درنظر گرفته شده برای عرضه گوشت مرغ در استان تهران نیز گفت: براساس کار کارشناسی که انجام شد، قرار شد به تولیدکنندگانی که هرکیلوگرم نهاده کنجاله سویا با قیمت 900 تومان و هرکیلوگرم نهاده ذرت با قیمت 460 تومان را تحویل می دهیم، آنها هرکیلوگرم گوشت مرغ را به قیمت 4700 تومان در بازار عرضه کنند.

وی درعین حال تصریح کرد: البته تولیدکنندگانی که این نهاده های ارزان قیمت را دریافت نکنند، می توانند هرکیلوگرم گوشت مرغ را تا سقف 5200 تومان در بازار عرضه کنند.