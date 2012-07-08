آبشیرین کن ها پایدارترین منابع آبی جزایر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خادمی پیش ازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: با توجه به خشکسالی 14ساله در استان و کاهش نزولات جوی طی این سالها، خسارتهای سنگینی به به منابع تحت الارضی و سطحی وارد شده به ویژه در غرب استان در خصوص منابع آبی با مشکلاتی مواجه هستیم.

خادمی افزود: رشد جمعیت و برداشت بی رویه از سفره های زیرزمینی از دیگر عوامل محدودیت منابع آبی هستند که مشکلات کمبود آب را دامن زده اند.

به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری هرمزگان اگر توسعه و رشد شتابان جمعیت استان همراه با توسعه منابع آبی نباشد، با چالشهای جدی تر کم آبی مواجه خواهیم بود.

وی اظهار داشت: با وجود چالشهای پیش رو، استفاده از شیرین سازی آب دریا به عنوان پایدارترین منابع آبی استان گزینه ای مطمئن و مناسب به منظور کاهش پیامدهای ناشی از خشکسالیهای اخیر استان خواهد بود.

وی اضافه کرد: خوشبختانه در این رابطه منابع آبی جزایر با استفاده از سیستم نوین شیرین سازی (آبشیرین کن) ازجمله پایدار ترین منابع هستند که جای هیچگونه نگرانی در مورد آنها وجود ندارد.