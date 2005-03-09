وليد جنبلاط : آمريكا نبايد لبنان را صحنه نزاع با سوريه كند

به گزارش خبرگزاري مهر،"وليد جنبلاط " از مخالفان برجسته دولت لبنان تاكيد كرد كه آمريكا نبايد از وضع كنوني لبنان را براي هر گونه نزاعي با سوريه استفاده كند.



رئيس حزب سوسياليست ترقي خواه در گفتگو با روزنامه اشپيگل آلمان گفت:" نمي خواهيم از ما در نزاع با سوريه استفاده شود."

وي خطاب به آمريكا گفت:" اگر سياست آمريكايي خواهان ايجاد جبهه ضد سوريه درخاك لبنان باشد تاثيرات منفي را در بر خواهد داشت."



وي درباره دعوت جرج بوش رئيس جمهور آمريكا از "نصرالله صفير" رهبر ماروني ها براي سفربه واشنگتن و گفتگو درباره اوضاع لبنان گفت:" نصر الله صفير درك مي كند كه لبنان نيازمند روابط عالي با سوريه است."



وي همچنين گفت: هم اكنون براي ثبات آينده لبنان بسيار بهتر است كه همچنان توزيع سمت هاي عالي دولت اين كشور، براساس ويژگي هاي نژادي و مذهبي صورت گيرد.

