همه استانداران خراسان شمالی/ 7 استاندار برای استانی 8 ساله!

به گزارش خبرنگار مهر، استان 8 ساله خراسان شمالی در طول دوران حیات خود انتصاب 6 استاندار و یک سرپرست استانداری را تجربه کرده و دولت رکورد انتصاب نمایندگان عالی خود در این استان نوپا را شکسته است، رکوردی که بی شک به مذاق هیچ کدام از اهالی دلسوز این استان خوشایند نیست.
محسن نریمان؛ نخستین استاندار خراسان شمالی
استان خراسان شمالی در 19 مرداد 83 و در اواخر دولت اصلاحات، با انتصاب محسن نریمان به عنوان اولین استاندار خراسان شمالی تاسیس شد.
نریمان دارای سوابق مدیریتی و اجرایی مناسبی بود و گذشته از آن یک دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی را نیز در کارنامه خود داشت.
وی در حالی سکان خراسان شمالی را به دست گرفت که این استان از لحاظ امکانات و زیرساختهای لازم در تمامی بخشها در نقطه صفر و یا پایینتر از آن بود.
نریمان در طول دوران مدیریت یک سال و نیمه خود در خراسان شمالی تلاش کرد تا با برنامه ریزی مناسب و با ایجاد و راه اندازی دستگاههای اجرایی استان زمینه رشد و توسعه استان را فراهم کند.
با روی کار آمدن دولت نهم، براساس تصمیم هیات دولت وی در 16 بهمن ماه سال 84 جای خود را به بهروز همتی داد.
دوران رکود خراسان شمالی
بهروز همتی به عنوان دومین استاندار خراسان شمالی و با شعار دوری از سیاسی کاری و خدمت صادقانه به مردم وارد خراسان شمالی شد.
وی در چند ماه نخست حضور خود در این استان، به گفته خود به مطالعه در امور استان پرداخت تا بتواند با خیالی آسوده و مطمئن، معاونین و مدیران مورد نظر خود را برای استان تعیین و توسعه همه جانبه استان را با سرعت بیشتری به پیش ببرد.
بهروز همتی که خود از معلمین آموزش و پرورش بود و در کوله بار تجربیات خویش تدریس و آموزش و عضویت ناموفق در شورای شهر کرمانشاه را به همراه داشت در طول دوران خدمتش بیشتر از آنکه مدیریت علمی و کارآمد و همچنین نگاه اقتصادی و سیاسی موثری به استان داشته باشد، تلاش کرد تا با موعظه و راهنماییهای پدرانه خویش مسئولین دستگاههای اجرایی را به سمت تلاش برای رضای خدا و خدمت به مردم سوق دهد.
ثمره یک سال و نیم خدمات و تلاشهای بهروز همتی در خراسان شمالی هم چندان موثر واقع نشد و استان علاوه بر عقب ماندن از حرکت توسعه همه جانبه، با نتایج ضعیفی روبرو شد.
این وضعیت سبب شد تا وی سرانجام در تاریخ 20 تیر ماه سال 86 به بهانه حضور در انتخابات نمایندگی مجلس از حوزه کرمانشاه، از سمت خود استعفا دهد، اگر چه که بعد از استعفا اصلا برای حضور در اننتخابات نیز نام نویسی نکرد!
دوران طولانی سرپرستی استانداری بشارتی
پس از کناره گیری بهروز همتی، سکان هدایت خراسان شمالی به دست غلامحسین بشارتی سپرده شد.
بشارتی که از نیروهای اصول گرا و بومی استان بود، در اوایل مسئولیت بهروز همتی به عنوان معاون سیاسی و امنیتی استانداری خراسان شمالی منصوب شده بود، در طول بیش از 3 ماه مسئولیت سرپرستی استانداری خراسان شمالی، سیاستهای استاندار مستعفی را تا معرفی استاندار جدید ادامه داد.
روشن بود که بشارتی در دوران پرتلاطم و نامطمئن سرپرستی استانداری، با توجه به نداشتن اختیارات کافی، کار چندانی از پیش نبرد و بدون اینکه برنامه ریزی کوتاه مدت و یا دراز مدتی برای اداره استان داشته باشد سعی کرد تا استان را بدون پیش آمدن حادثه و یا رخداد خاصی به استاندار بعدی تحویل دهد.
استانداری که نیامده رفت!
سید محمد مهدی مروج الشریعه در واقع چهارمین و به عبارتی سومین! استاندار خراسان شمالی بود که در تاریخ 20 شهریور سال 86 توسط محمود احمدی نژاد به این سمت منصوب شد.
این استاندار نیز بعد از 10 روز از منصوب شدن به سمت استاندار خراسان شمالی در اوایل مهرماه سال 86 استعفای خود را تقدیم هیئت دولت کرد.
اگر چه استعفای این استاندار 10 روزه را برخی به علت جریانات سیاسی خاص ذکر کردند اما مشکلات خانوادگی نیز یکی دیگر از دلایل استعفای وی عنوان شده بود.
استعفای مروج الشریعه باعث شد تا سرپرستی بشارتی تا تعیین استاندار بعدی چند روزی بیشتر به درازا بکشد.
همان قدر که رسانهها از جهانبخش دل خوشی داشتند، آب برخی از نمایندگان استان نیز با این استاندار به یک جو نرفت، مسئلهای که به نظر میرسید بلاخره سبب جابجایی این استاندار شد.
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گزارش: علی خادمی
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