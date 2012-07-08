سهیل مهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اینکه آیا مدارک باشگاه‌های استقلال، داماش گیلان، گهر دورود و نفت تهران به فدراسیون ارسال شد، ضمن بیان مطلب فوق گفت: مدارک این 4 باشگاه و در مجموع 18 باشگاه لیگ برتری تا پایان وقت اداری روز شنبه 17 تیرماه به فدراسیون رسید و ما درحال بررسی مدارک تیم‌ها هستیم تا نواقص را برطرف کنیم.

وی اضافه کرد: تا امشب مدارک باشگاه‌ها بر اساس استانداردهای AFC بررسی شده و اگر کم و کسری وجود داشته باشد، باشگاه‌ها باید از طریق ایمیل آن را برطرف کنند زیرا تا فردا دوشنبه وقت داریم که مدارک کامل را به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کنیم.

کارشناس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای باشگاه‌های کشور همچنین خاطرنشان کرد: باشگاه‌ها نسبت به سال گذشته از نظر نرم افزاری و سخت‌افزاری شرایط بهتری پیدا کرده‌اند، البته نگاه آنها به این موضوع کلی است اما ما جزئیات را بررسی کرده و سعی می‌کنیم نواقص را تا حد امکان برطرف کرده و مدارک کاملی را به AFC ارسال کنیم.

وی از دو باشگاه صبای قم و ملوان که همکاری بسیار خوبی با این کمیته داشتند تشکر کرد و اظهار داشت: علاوه بر این دو باشگاه، مدارک باشگاه‌های سپاهان، سایپا، فولاد، استقلال و پرسپولیس کامل است که باید از آنها تشکر کرد. البته درحال بررسی وضعیت باشگاه‌های دیگر هستیم و امیدواریم در زمان باقیمانده مشکلات را برطرف کنیم.

مهدی با اشاره به اینکه این مدارک برای استانداردسازی باشگاه‌هاست اما همچنان باشگاه‌ها باید مدارکشان را برای کسب مجوز حرفه‌ای تکمیل کنند، در پایان گفت: باشگاه‌ها برای دریافت مجوز حرفه‌ای تا پایان مردادماه فرصت دارند و در آن زمان کار ممیزی را آغاز خواهیم کرد و باید مستندات با مدارک تطابق کاملی داشته باشد تا باشگاه این مجوز را دریافت کند.