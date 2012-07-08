شبیه سازی مریخی برای بهترین راه تغذیه فضانوردان

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ گروهی از محققان دانشگاه هاوایی در مانائو و دانشگاه کورنل در نیویورک این شش نفر را از بین صدها داوطلب برای این ماموریت که (HI-SEAS) " اکتشافات آنالوگ و شبیه سازی فضایی هاوایی" نام دارد، انتخاب کرده اند.

این ماموریت بخشی از مطالعه ای برای ناسا است تا بهترین راه را برای تغذیه مناسب فضانوردان در طول سفر چندین ساله به مریخ یا ماه بیابد.

این داوطلبان دو روز را به آموزش آشپزی در آشپزخانه های آزمایشی دانشگاه کورنل می گذرانند و سپس در تمرین های گروهی آزمایش های حسی و آماده سازی های آکادمیک برای این سفر شرکت می کنند.

در این سفر که اوایل سال 2013 آغاز می شود، قرار است این شش خدمه در شرایط قرنطینه در منطقه ای خشک و بایر در هاوایی سرکنند.

در این ماموریت همچنین یک دانشمند فضایی، یک محقق روباتیک، یک روزنامه نگار حوزه علم و فناوری، یک دانشمند مواد ، یک استاد زمین شناسی و یک زیست شناس نیز حضور خواهد داشت.

در طول این ماموریت شبیه سازی چهار ماهه، داوطلبان باید مانند فضانوردان زندگی و کار کنند از جمله پوشیدن لباس فضایی در هنگام شبیه سازی ساخت پایگاه در مریخ.