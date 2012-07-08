فقط 15درصد مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریم است/ دولت رسیدگی کند

مهدی امیریان دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اعمال تحریم های جدید کشورهای غربی علیه ایران اظهار داشت: طی روزهای اخیر آخرین پرده از ترفندها و حربه های دشمنان با تحریم نفت ایران توسط کشورهای غربی و آمریکا برداشته شد و این اقدام را می توان آخرین تیر ترکش معاندین نظام اسلامی برای تقابل با دولت و ملت ارزیابی کرد چرا که نفت از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است و کشورهای غربی می خواهند با این تحریم آخرین فشارهای خود را بر ایران اعمال کنند.

وی گفت: ایران اسلامی در سه دهه گذشته پاسخی قاطعی را به این تحریم ها داده است و در خصوص تحریم اخیر نیز مردم بار دیگر مقاومت و ایستادگی خود را به رخ کشورهای غربی خواهند کشید و این پیام را باید دشمنان انقلاب اسلامی دریافت کنند که با این تحریم ها مردم از اصول و ارزش های انقلاب عبور نمی کنند.

امیریان ادامه داد: کشورهای غربی و آمریکا باید از خواب خرگوشی بیدار شوند تا متوجه نفوذ و قدرت مردم و دولت ایران شوند.

دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت در ادامه تصریح کرد: رسانه های خارجی، ضد انقلاب و و برخی از غافلان در داخل کشور مشکلات اقتصادی که برگرفته از گرانی و تورم است را به تحریم ها ربط می دهند که این از پایه و اساس غیر قابل قبول است و فقط در راستای ایجاد یاس و ناامیدی مردم بیان می شود.

به گفته این فعال دانشجویی 15 درصد مشکلات اقتصادی به خاطر تحریم های کشورهای غربی است و نمی توان تمامی این مشکلات ومعضلات را به تحریم ها پیوند داد و بدون شک با مدیریت صحیح مسئولان ذی ربط می توان گرانی ها و تورم را مدیریت و برطرف کرد.

وی اضافه کرد: از این رو مسئولان باید با دقت و سرعت به آسیب شناسی مشکلات اقتصادی بپردازند تا پیش از این دلالان اقتصادی از این فضایی که برای آنها بوجود آمده سوء استفاده نکنند.همچنین مسئولان برای مقابله با این گرانی ها نباید فقط به شعار بسنده کنند آنچه مردم و جنبش دانشجویی می خواهد عمل به موقع مدیران اجرایی کشور است.

دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت در ادامه از قوای سه گانه و دستگاه های ذی ربط خواست تا برداشت های سیاسی را در باره گرانی های اخیر اعمال نکنند و فقط با اتحاد و همدلی در جهت رفع مشکلات مردم گام بردارند و از تمام نیروهای خلاق برای رفع گرانی ها استفاده کنند و خود را فقط محدود به تیمی خاص نکنند.