سنگ گرانی زیرپای لنگ حمل و نقل کرمان/ وقتی کیفیت با قیمت افزایش نمی یابد

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از زیربناهای توسعه، مسئله راه و سهولت حمل و نقل است؛ در عصر حاضر، حمل ونقل از جایگاه والایی در جهان برخوردار است بطوریکه با ظهور عصر ارتباطات و حمل ونقل سریع ، گفته می شود دنیا به دهکده جهانی تبدیل شده است.

حمل و نقل که به دو بخش "حمل و نقل کالا" و "حمل و نقل انسان" تقسیم می شود یکی از نیازهای اصلی جوامع در دنیای پرشتاب امروز است.

به همین دلیل رسیدگی و توجه به امور حمل و نقل همواره مورد توجه دولت ها بوده و هست؛ کیفیت راه ها، کیفیت وسایل حمل و نقل، خدمات رسانی به مسافران و هزینه حمل و نقل از جمله مواردی است که در بخش حمل و نقل انسانی تاثیر بسزایی در رشد و توسعه جوامع دارد.

امروز کشورهای توسعه یافته به حدی به موضوع حمل و نقل توجه دارند که حتی سطوح استاندارد جهانی را درنوردیده و به نوآوری های ارزنده ای در این زمینه دست یافته اند.

این درحالیست که به عقیده کارشناسان، حمل و نقل به ویژه حمل و نقل انسان در کشور ما، تا سطوح استاندارد جهانی فاصله نسبتا زیادی دارد؛ آمارها نشان می دهند عدم کیفیت و امنیت در راه ها، کهنگی و فقدان استاندارد در وسایل حمل و نقل و هزینه های گزاف آنها دشواری های بسیاری را برای هموطنان ایرانی در پی داشته است.

اما در این بین، مشکل حمل و نقل انسانی استان پهناور کرمان که با مناطق مرکزی و استراتژیک کشور فاصله زیادی دارد، بیش از سایر استان های کشور ،توسعه استان را (که می تواند به یکی از قطب های گردشگری کشور تبدیل شود) با مخاطره روبه رو کرده است.

کرمان از سه نوع حمل و نقل، یعنی هوایی، ریلی و جاده ای بهره مند است اما همواره استفاده از هریک از این وسایل ارتباطی مشکلاتی را برای متقاضیان به همراه داشته است.

درحالیکه استفاده از هواپیما به علت هزینه بسیار آن برای بسیاری از مشتریان دائم السفر سیستم حمل و نقل استان در حد یک رویا باقی می ماند؛ در نگاه نخست به نظر می رسد استفاده از قطار برای سفرهای طولانی مدت کرمانی ها به مناطق مرکزی کشور دارای اولویت است، اما اخیرا سفر با اتوبوس های مدرن و مجهز که صندلی های تک نفره آن قابلیت تخت شدن را دارد و با سرعت و آسایش بیشتر مسافران را به مقصد می رسانند، در مقایسه با سیستم حمل و نقل ریلی که با مشکلاتی چون سیستم نامناسب تهویه، فضای کوچک کوپه ها ،بوی نامطبوع قطار و از همه مهمتر دردسترس نبودن بلیت قطار و مشکلات تهیه بلیت و تاخیر در رسیدن که گاهی به چهار پنج ساعت کشیده می شود، سبب شده است تا استقبال از اتوبوس های ویژه(وی.آی.پی) بیشتر شود و مسافران عطای امنیت قطار را به لقای اتوبوس ببخشند و برای سفر های خود دل به جاده بزنند.

افزایش بی رویه نرخ خدمات اتوبوسهای وی ای پی و کاهش کیفیت آنها

پس از آنکه بیشتر مراکز استان های کشور به این اتوبوس ها مجهز شده بودند، اتوبوس های وی.ای.پی در کمتر از یک سال نیم است در مسیر کرمان - تهران راه افتاده است به دنبال استقبال مردم از جمله دانشجویان و افراد دائم السفر که همواره با مشکلات حمل و نقل دست و پنجه نرم می کردند، اتوبوس وی.آی.پی در مسیر های کرمان به استان های همجوار نیز به راه افتاد.

در کنار خدمات رفاهی این اتوبوس ها، با شام نیز از مسافران پذیرایی می شد.

اما نکته قابل توجه افزایش بی رویه و مداوم قیمت بلیت این اتوبوس هاست که رفته رفته امید تازه شکل گرفته همشهریان را به یاس تبدیل می کند...

چنانکه از روز های اول تیرماه 91 شاهد افزایش مجدد قیمت بلیت های ناوگان حمل و نقل استان کرمان بودیم.

بلیت اتوبوس وی.آی.پی که در ابتدا 19هزار تومان بود، پس از مدتی به بهانه تعطیلات نوروز تا مبلغ 30هزار تومان یعنی افزایش پیدا کرد.

با پایان تعطیلات نوروز این مبلغ به 23 و 25 هزار تومان رسید؛ تا اینکه در روزهای اخیر هزینه آن به 27هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

این افزایش قیمت با حذف شدن خدمات ویژه این اتوبوس ها از جمله شام همراه است؛ جالب است که مسمومیت غذایی بهانه حذف شام بود، بهانه ای که با هماهنگی تعدادی از رانندگان شکل گرفت.

نکته قابل توجه دیگر در این موضوع ، تفاوت نرخ این بلیت ها در مبدا و مقصد است؛ بلیت کرمان به تهران 25 هزار تومان است که همین بلیت در مسیر بازگشت به 27هزار و 500تومان تغییر می یابد! فقدان قیمت ثابت زمانی بیشتر به چشم می آید که متوجه می شوید بعضی از همسفرانتان با بلیت 22 هزار تومانی به همراه شما سفر می کنند.



با کم شدن روزهای سرویس دهی قطار قیمت آن نیز افزایش پیدا کرد





اما فقط قیمت بلیت این اتوبوس ها نبود که بالا رفت از 11 تیر ماه بلیت قطار نیز افزایش پیدا کرد.

زمان زیادی از روز هایی که بلیت قطار 6 هزار 400تومان بود نمی گذرد! اما کم کم سیر صعودی قیمت ها افزایش و کیفیت سیر نزولی یافت. از دور خارج شدن قطار سبز از ناوگان ریلی مسیر کرمان تهران نیز مهر تاییدی بر این مدعا است.

پس از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی وخصوصی شدن قطار کرمان و واگذاری آن به شرکت جوپار بهای بلیت 14 درصد افزایش یافت. پس از خصوصی شدن برای دلگرمی مردم قطار های پنج تخته به سرویس این قطار اضافه شد. اما مدتی بعد این قطار حذف شد و به خط بندر عباس منتقل شد!

بنابراین سیستم قطار رجا با قطارهای شش تخته تنها میزبان مسافران در این مسیر شد. طومار های دانشجویان که مسافران همیشگی این این قطار ها بودند و افزایش قیمت تاثیر زیادی بر رفت و آمد آنها داشت نیز کمکی به حل این ماجرا نکرد.

گفتنی است بلیت کنونی قطار تهران - کرمان به 23 هزار تومان رسیده است؛ قطار سبز کرمان - مشهد نیز با همان امکانات گذشته با قیمت تصاعدی روبروست.

زمانیکه هنوز زخم افزایش قیمت ها تازه بود شنیدن خبر ادغام قطار کرمان و زاهدان به تهران و خبر کاهش سفرهای ریلی استان به 5روز در هفته (لغو سفرها در روزهای دوشنبه و پنجشنبه) نمکی بود بر زخم مشکلات زنجیروار و قدیمی حمل و نقل این استان کهن.

امروز درحالیکه کرمانی ها با قطارهای فرسوده چندین ساله سفر می کنند، استان همجوار کرمان، "یزد" در مسیر یزد به تهران قطار های سریع السیر اتوبوسی را به دو قطاری که هرروز به سمت تهران سوت می کشند اضافه کرده است.

و اما هواپیما...وسیله ای در حمل و نقل استان نسبتا لوکس محسوب می شود و همواره گران قیمت بوده است نیز از گزند این افزایش قیمت در امان نمانده و اخرین قیمت بلیت هواپیمای درجه... 82 هزار و 700تومان اعلام شده است.

در صورتی که بلیت پروازهای درجه یک (فرست کلاس)تا سال پیش این قیمت بود.برای بسیاری از کسانی که به دلایل زیادی مجبور هستند این مسیر هوایی را در طول هفته چند بار انجام دهند این افزایش قیمت جای نگرانی دارد.

پس از خواندن داستان تکراری مشکلات حمل و نقل کرمان، یکی از مراکز تاریخ و تمدن ایران با ظرفیت های بالای اقتصادی، این سوال به ذهن متبادر می شود که پاسخ مسئولان کشوری و استانی در برابر این معضل چیست؟

«افزایش قیمت ها در راستای افزایش کیفیت سرویس دهی بوده که این فعالیت ها همچنان در حال ادامه و پیگیری است تا رضایت مسافران را کسب کرد.» این شاه بیت پاسخ مسئولان در برابر افزایش قیمت حمل و نقل استان است.اما در جواب آنها سوالی دیگر به ذهن می رسد که تا کنون بی پاسخ مانده است: «چرا این کیفیت و سرویس دهی مورد ادعا برای مسافران مشهود و محسوس نیست؟!»