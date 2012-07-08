همدان یدک کش بیکاری جوانان/ آمارها در بازار کار احساس نمی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، ضرورت ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کار آفرینی و توسعه مشاغل جدید از جمله موضوعات مهمی است که مجلس شورای اسلامی در تدوین و تصویب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به آن اهتمام و توجه داشته است.

از سوی دیگر حمایت مالی و تشویق خوشه ها و زنجیره های تولیدی، ایجاد پیوند و ارتباط مناسب بین بنگاه های کوچک، متوسط و بزرگ، رفع مشکلات وموانع رشد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط، گسترش کسب و کار خانگی و حمایت مالی از بخش غیر دولتی به منظور توسعه و گسترش آموزشهای کسب و کار از جمله نکاتی است که از دولت خواسته شده در طول اجرای برنامه پنجم توسعه به آن اهتمام جدی داشته باشد.

خانواده های همدانی با مشکل بیکاری جوانان دست و پنجه نرم می کنند

با این تفاسیر نگاهی به وضعیت زندگی اکثر مردم همدان بیانگر این واقعیت است که در بین آنها خانواده ای یافت نمی شود که یک یا چند نفر جوان بیکار و عموما تحصیلکرده نداشته باشد.

کارشناسان معتقدند که حل مشکل بیکاری و اشتغال نیروهای جوان امری پیچیده و مستلزم اجرای برنامه هایی چند جانبه و مستمر است زیرا افزایش ظرفیت های اشتغال منوط به رشد اقتصادی پایدار و توجه همزمان به طرح های بزرگ و ملّی در کنار پرداختن به سرمایه گذاری در طرح های کوچک است.

بنا بر اظهار نظر کارشناسان اجرای یک طرح اقتصادی و ایجاد ظرفیتهای جدید اشتغال کاری دشوار و مستلزم برخورداری از دانش لازم در امور فنی، مالی و بازاریابی و تجارت است.

تنها با دادن وعده تسهیلات به جوانان نمی توان مشکل اشتغال را حل کرد

پر واضح است که تنها با تامین منابع مالی ارزان قیمت و دادن وعده آن به جوانان یک شهرستان نمی توان مشکل اشتغال را حل کرد زیرا جوانان بیکار یک شهرستان دارای دانش و تجربه کافی در این زمینه نیستند که با اختصاص سهمیه ای از وام های اشتغالزا وعده حل مشکلات آنان را داد.

از سوی دیگر واضح است که کارگاه های کوچک، نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارند ولی نکته اینجاست که این قبیل کارگاه ها تا حد اشباع توسط خانوارها برای اشتغال فرزندانشان توسعه یافته اند.

در همین خصوص در گفتگو با شماری از جوانان استان همدان در خصوص مشکلات اصلی این قشر آنچه بیش از همه مورد تاکید قرار داشت، مشکل اشتغال آنان بود.

یکی از جوانان همدانی با بیان اینکه بیکاری از مشکلات مهم جوانان شهر همدان است و باید مسولان استانی و کشوری به فکر این قشر باشند، افزود: باید مدیران بیش از گذشته به فکر قشر تحصیلکرده جوان جامعه باشند وبرای جوانان شهرستان فضای کار و اشتغال ایجاد کنند.

حل مشکلات استان همدان نیازمند رفع مشکل بیکاری جوانان است

احمد کشوری با بیان اینکه حل مشکلات و چالشهای استان همدان نیازمند رفع مشکل بیکاری جوانان این استان است، اظهار داشت: با وجود تمام کارهای انجام شده در چند سال گذشته توسط دولت در همدان اما این استان همچنان مشکل اشتغال را با خود یدک می کشد.

کشوری با بیان اینکه دولت توجه ویژه ‌ای به مشکلات مردم دارد و اقدامات دولت در استان همدان گسترده بوده، افزود: اما در استان همدان کارهای ناتمام در زمینه اشتغال وجود دارد.

یک کارشناس اجتماعی نیز با بیان اینکه داشتن شغل و درآمد مناسب برای جوانان در ایجاد حس رضایتمندی آن ها از زندگی موثر است، گفت: اگر بخشی از عوامل مهیا کننده شادی را رسیدن به خواسته‌ها و آرزوها بدانیم، بنابراین جوان برای داشتن شادی، باید داری شغل و درآمد باشد که البته نباید از نقش تحصیل در این خصوص غافل ماند.

باید مشکلات جوانان از زاویه دید آنان بررسی شود

نادر باروند با تاکید بر اینکه باید مشکلات جوانان از زاویه دید آنان بررسی شود، گفت: از مشکلات عمده و مشترک جوانان همدان، می توان به مشکل مسکن، اشتغال و ازدواج اشاره کرد.

باروند با اشاره به اینکه به اعتقاد برخی جوانان، اشتغال و کسب درآمد برای جوانان به رویایی دست نیافتنی تبدیل شده است، ادامه داد: حرف و شعار، چاره کار جوانان نیست و دولت باید خود اقدام به سرمایه‌گذاری جدی و ایجاد اشتغال در همدان کند تا این مشکل بزرگ جوانان حل شود.

یکی از شهروندان همدانی نیز با بیان اینکه استان همدان با یک میلیون و 500 هزار نفر جمعیت در رتبه بندی نرخ بیکاری کشور پیشرو است، اظهار داشت: با توجه به اقدامات انجام شده دولت برای اشتغالزایی در عین حال بیکاری یکی از مشکلات اساسی مردم ‌به ویژه جوانان این استان است.

لیلا محسنی اظهار داشت: باید برای رفع مشکلات اشتغال جوانان تحصیل کرده تدابیری جدی اتخاذ شود تا از ایجاد مشکلاتی که در نتیجه بیکاری حاصل می شود، خودداری شود و جوانان از کابوس بیکاری رها شوند.

بیکاری بزرگترین معضل مناطق حاشیه شهر همدان است

یکی از شهروندان همدانی نیز معتقد است: بیکاری بزرگ ترین معضل مناطق حاشیه شهر همدان به شمار می رود.

مریم اعتماد پور با بیان اینکه باید ظرفیت های اشتغال استان همدان شناسایی شود، اظهار داشت: باید زمینه استفاده از این ظرفیت‌ها و فرصت‌های شغلی را برای جوانان ایجاد کرد.

وی با اشاره به کوچک کردن بدنه دولت و پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در اقتصاد یادآور شد: دولت باید با ارائه تسهیلات مناسب در توانمندسازی افراد و جهت دهی به توانمندیهای آنها ایفای نقش داشته باشد.

امسال 63 هزار و 20 شغل در استان همدان ایجاد می شود

با این وجود و ابراز نارضایتی جوانان از نبود اشتغال پایدار در همدان، مدیرکل کار، رفاه و تامین اجتماعی همدان با بیان اینکه ایجاد 63 هزار و 20 شغل در سال 91 در دستور کار دستگاه های اجرایی این استان قرار گرفته است، افزود: سهم اشتغال همدان در سال جاری 17 هزار و 774 شغل استان است.

مسعود اقلامی اضافه کرد: برای شهرستان ملایر با توجه به ظرفیت و پتانسیل های موجود ایجاد 10 هزار و 845 شغل در سال 91 پیش بینی شده است.

وی گفت: ایجاد هفت هزار و 554 شغل نیز در شهرستان نهاوند و پنج هزار و 355 شغل در شهرستان بهار از جمله برنامه های دستگاه های اجرایی این شهرستان ها است.

میزان اشتغال پیش بینی شده برای دستگاه های اجرایی همدان 29 درصد افزایش دارد

مدیر کل کار، رفاه و تامین اجتماعی همدان اظهار کرد: میزان اشتغال پیش بینی شده برای دستگاه های اجرایی در سال 91 نسبت به سال گذشته 29 درصد افزایش داشته است.

اقلامی از ایجاد پنج هزار و 124 شغل در کبودرآهنگ، چهارهزار و 961 شغل در تویسرکان و چهارهزار و 617 شغل در اسدآباد در سال جاری خبر داد.

وی افزود: برای شهرستان رزن ایجاد سه هزار و 926 شغل و شهرستان فامنین ایجاد دو هزار و 751 شغل پیش بینی شده است.

در همین راستا نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر توجه به ایجاد اشتغال پایدار در استان همدان به برخی مشکلات واحدهای صنعتی به عنوان پتانسیلی در ایجاد اشتغال اشاره کرد و گفت: استان همدان در راستای پیشرفت و توسعه نیاز به همکاری و تلاش بیشتری دارد.

بخش کشاورزی استان همدان هنوز آن گونه که باید جا نیفتاده است

علی نعمت چهاردولی با تاکید بر اینکه در حال حاضر همه امیدها در استان همدان به بخش کشاورزی معطوف شده است، افزود: بخش کشاورزی استان همدان هنوز آن گونه که باید جا نیفتاده و نیازمند همکاری و اهتمام ویژه‌ای است.

نماینده مردم ملایر در مجلس با اشاره به بودجه‌های تعریف شده برای بحث شهرک‌های صنعتی استان همدان نیز عنوان کرد: به واقع می‌توان گفت شهرک صنعتی وجود ندارد بلکه سوله‌های بزرگی که قفل بزرگی بر درب آنها زده شده ایجاد شده اند و باید دید اعتبارات آنها کجا رفته است.

وی با تاکید بر اینکه مدیریت استان همدان باید تسهیل‌گر بحث شهرک‌های صنعتی باشد و در زمینه ارائه وام از صنعتگران حمایت کند، گفت: مردم منتظر هستند تا ببینند نتیجه نامگذاری رهبری در سال جاری در بحث حمایت از سرمایه ایرانی چه نتایجی را در بر خواهد داشت.

مسئولان باید بسوی واحد های صنعتی بزرگ روی آورند

با این تفاسیر پرواضح است که مسئولان باید ضمن حمایت از کارآفرینی های کوچک به منظور رفع مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار بسوی واحد های صنعتی بزرگ روی آورند و در خود این توانایی را بینند که باید برای جوانان همدانی اشتغال پایدار ایجاد کنند یا زمینه را برای ایجاد شغل توسط خود جوانان فراهم اورند.

استان همدان دارای ظرفیت های بکری برای ایجاد اشتغال است اما به نظر می رسد باید دیدگاه مدیران به ایجاد اشتغال تغییر کند در استانی که دارای ظرفیت های بسیار در بخش کشاورزی، صنعت و گردشگری است نرخ بیکاری بالا غیر قابل توجیح است.

بنابراین نیاز است دیدگاه و رویکرد مدیران بومی و غیر بومی استان به ایجاد اشتغال تغییر کند و تنها به ارایه عملکرد بصورت آمار اکتفا نشود چراکه مردم استان بدنبال دلایل نرخ بالای بیکاری در استان هستند و این دلایل را در نحوه مدیران و مسئولان جستجو می کنند.