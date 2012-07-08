تلفات تصادفات جاده ای در جهرم نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، داود ملکوتی صبح یکشنبه در نشست خبری ضمن اشاره به افزایش تصادفات جاده ای و شهری اظهار داشت: متاسفانه در سه ماهه اول سال 91 تصادفات جاده ای 253 مورد و تصادفات شهری 408 گزارش شده و این درحالی است که در سال 90 تصادفات جاده ای 211 مورد وتصادفات شهری 405 مورد بوده است.

فرماندار جهرم ابراز داشت: حسب گزارش مرکز فوریتهای پزشکی اورژانس جهرم، تعداد فوتی های جاده ای سه ماهه اول سال گذشته، 13 نفر و شهری هفت نفر بوده، در همین راستا با توجه به سال قبل تعداد مصدومین جاده ای در سه ماهه اول سال جاری 359 مورد و مصدومین شهری 473 مورد بوده همچنین در سه ماهه اول سال 91 افراد فوت شده شهری هفت نفر و جاده ای 16 نفر بوده است.

ملکوتی از مسئولان مرتبط و والدین خواست نسبت به آموزش فرزندان به مقررات فرهنگ سازی کنند و نیروی انتظامی نیز در رفع معضلات ترافیکی اقدامات لازم انجام دهد.

فرماندار جهرم به روند کند احداث پارک آموزش ترافیک اشاره کرد وافزود: تاکنون این موضوع به صورت جدی توسط مسئولین ذیربط پیگیری نشده به همین منظور لازم است هرچه سریعترپیگیری شود.

وی بیان کرد: درسال گذشته به دلیل حسن عملکرد اعضای شورای ترافیک، جهرم در سطح کشور به عنوان شهر نمونه در کاهش حوادث جاده ای معرفی شد اما متاسفانه در سه ماهه اول سال 91 رشد تصادفات جاده افزایش پیدا کرده که دلایلی همانند عدم رعایت حق تقدم، انحراف به چپ، تخطی از سرعت مطمئنه از مهم ترین عوامل تصادفات بوده که اغلب این تصادفات در شهر با محوریت موتور سیکلت رخ داده است.

فرماندار جهرم عدم کنترل پلیس راه به دلیل نداشتن خودرو گشت لازم را یکی دیگر از عوامل موثر در افزایش تصادفات جاده ای دانست و خواستار رسیدگی و پیگیری جدی پلیس راه استان شد و از تلاشهای شهرداری، نیروهای انتظامی و اورژانس در امر رسیدگی به حوادث جاده ای و شهری قدردانی کرد.

جهرم در 185 کیلومتری شیراز قرار دارد.