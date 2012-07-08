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۱۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۵۱

شکیبافر:

اردوی سراسری دانش‌آموزان پسر عشایر کشور در نیشابور برگزار شد

اردوی سراسری دانش‌آموزان پسر عشایر کشور در نیشابور برگزار شد

نیشابور - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر امور مناطق کم‌تر توسعه یافته و عشایر وزارت آموزش و پرورش از برگزاری اردوی سراسری 750 دانش‌آموز پسر عشایر کشور از 21 استان در این شهرستان خبر داد.

عبدالرسول شکیبافر در حاشیه این اردو در اردوگاه کشوری شهید رجایی نیشابور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: محور شش کارگاه آموزشی و مشاوره تحصیلی و تربیتی، با حضور شش مشاور مذهبی و سایر اساتید برگزار می‌شود.

وی بازی‌های بومی و محلی، مسابقه چادرزنی، مسابقات ورزشی در رشته‌های طناب‌کشی، آمادگی جسمانی و دو و میدانی و زیارت امام رضا(ع) را از برنامه‌های این اردو دانست.

وی گفت: مسابقات کتابخوانی، آموزش کمک‌های اولیه و محفل انس با قرآن و بازدید از اماکن تفریحی و زیارتی نیشابور از دیگر برنامه‌های این اردو است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در مدارس عشایری مشاور نمی‌تواند حضور داشته باشد سعی شده است در این اردو با استقرار مشاوران بخشی از نیازهای دانش‌آموزان تامین شود.

وی یادآور شد: در حاشیه این اردو نمایشگاه دست ساخته‌های دانش‌آموزی و تولیدات فرهنگی و صنایع دستی عشایر ایران در 21 غرفه برای دانش‌آموزان برپا شده است.

وی رویکرد اصلی این اردو را تربیتی عنوان کرد.

کد مطلب 1644582

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