عبدالرسول شکیبافر در حاشیه این اردو در اردوگاه کشوری شهید رجایی نیشابور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: محور شش کارگاه آموزشی و مشاوره تحصیلی و تربیتی، با حضور شش مشاور مذهبی و سایر اساتید برگزار می‌شود.

وی بازی‌های بومی و محلی، مسابقه چادرزنی، مسابقات ورزشی در رشته‌های طناب‌کشی، آمادگی جسمانی و دو و میدانی و زیارت امام رضا(ع) را از برنامه‌های این اردو دانست.

وی گفت: مسابقات کتابخوانی، آموزش کمک‌های اولیه و محفل انس با قرآن و بازدید از اماکن تفریحی و زیارتی نیشابور از دیگر برنامه‌های این اردو است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در مدارس عشایری مشاور نمی‌تواند حضور داشته باشد سعی شده است در این اردو با استقرار مشاوران بخشی از نیازهای دانش‌آموزان تامین شود.

وی یادآور شد: در حاشیه این اردو نمایشگاه دست ساخته‌های دانش‌آموزی و تولیدات فرهنگی و صنایع دستی عشایر ایران در 21 غرفه برای دانش‌آموزان برپا شده است.

وی رویکرد اصلی این اردو را تربیتی عنوان کرد.