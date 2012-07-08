عباس کاظمی در گفتگو با مهر درباره آخرین اقدامات انجام گرفته برای کاهش متوسط مصرف بنزین در ناوگان حمل و نقل کشور، گفت: در حال حاضر متوسط مصرف بنزین در ناوگان حمل و نقل کشور حدود 8.6 لیتر به ازای هر 100 کیلومتر پیمایش است.

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با اعلام اینکه بر اساس اهداف برنامه پنجم توسعه باید متوسط مصرف سوخت در ناوگان حمل و نقل به هفت لیتر در هر یکصد کیلومتر پیمایش کاهش یابد، تصریح کرد: بر این اساس با ورود خودروهای پایه دیزلی متوسط مصرف سوخت در ناوگان حمل و نقل کشور کاهش می یابد.

این مقام مسئول با اشاره به مشارکت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت نفت برای تولید خودروهای سواری پایه دیزلی، تاکید کرد: تاکنون مجموعه وزارت نفت به تمامی تعهدات خود در قبال طراحی و تولید خودروهای سواری پایه دیزلی پایبند بوده است.

وی از احتمال آغاز تولید انبوه خودروهای پایه دیزلی تا سال 1392 خبر داد و افزود: تاکنون مجموعه وزارت نفت برای طراحی و تولید این نسل جدید خودروهای سواری با راندمان بالای مصرف سوخت بیش از 20 میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده است.

کاظمی همچنین از رتبه بندی خودروهای دوگانه سوز خبر داد و یادآور شد: از مهر ماه سالجاری برای تمامی خودروهای دوگانه سوز کشور مطابق با برچسب انرژی رتبه مصرف سوخت تعریف می شود.

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با بیان اینکه بر این اساس هفت رتبه انرژی برای خودروهای دوگانه سوز تعریف و اجرایی خواهد شد، بیان کرد: در این ممیزی انرژی خودروهای گازسوز کارگاهی در قالب استاندارد ممیزی انرژی قرار نخواهند گرفت.

این مقام مسئول همچنین با اعلام اینکه هم اکنون سمند پایه گاز سوز بالاترین راندمان مصرف سوخت و انرژی را در بین خودروهای دوگانه سوز کشور دارد، علاوه بر این پیشتر برای موتورسیکلتها، خودروهای سنگین و موتورهای بنزینی هم استاندارد و برچسب انرژی تعریف شده بود.