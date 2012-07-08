محسن غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه های واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری استان مرکزی در تابستان سالجاری گفت: برگزاری نشست تخصصی با موضوع نقد هنرهای مفهومی 28 تیرماه با حضور مرتضی گودرزی دیباج رئیس مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری کشور یکی از برنامه های ویژه این واحد در ایام تابستان است.

وی افزود: همچنین کارگاه های نگارگری، کاریکاتور، گرافیک و زیبایی شناسی واحد هنرهای تجسمی از ابتدای تیرماه شروع بکار کرده اند.

دو نمایشگاه و یک نشست تخصصی هنری در سه ماهه اول سالجاری برگزار شد

غلامی در خصوص برنامه های صورت گرفته در سه ماهه اول سال در این واحد گفت: برگزاری نمایشگاه انسان، صنعت و هنر به صورت استانی در رشته های تصویر سازی، عکاسی، مجسمه، کاریکاتور، حجم، پوستر و کاریکاتور در فروردین ماه از جمله برنامه های سالجاری بوده است.

وی با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه خوشنویسی، تذهیب و گل و مرغ استاد مسعود صالحی به مدت 10 روز از دیگر برنامه های این واحد بوده، اظهار داشت: نشست تخصصی خوشنویسی و تذهیب با حضور هنرمندان اراک و خمین نیز در این مدت برگزار شد.

کتاب طبیعت در قرآن چاپ می شود



غلامی در خصوص برنامه های ویژه سال 91 واحد هنرهای تجسمی گفت: امسال برای اولین بار در استان کتاب طبیعت در قرآن که مجموعه ای از آثار عکاسان برگزیده کشور است چاپ خواهد شد.

وی تاکید کرد: برگزاری اولین نمایشگاه ویدئو آرت با موضوع محرم و عاشورا در آذرماه، برگزاری سومین نمایشگاه هنرهای مفهومی با موضوع جنگ و صلح در هفته دفاع مقدس نیز از دیگر برنامه های این واحد در ماه های آتی سال است.

هدف جذب هنرمندان متعهد به فرهنگ اصیل ایرانی، اسلامی است



غلامی با اشاره به اینکه اهداف واحد هنرهای تجسمی جدا از سیاست های کلی حوزه هنری نیست، اظهار داشت: از اهداف مهم این واحد جذب هنرمندان متعهد به فرهنگ اصیل ایرانی، اسلامی است.

مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری استان مرکزی افزود:ارتقا سواد بصری در سطح عام، توجه به تصویر، رنگ و فرم، و نگاه جهان شمول به مسئله دین و مذهب نیز از اهداف خاصه این واحد است.



غلامی پرهیز از مستقیم گویی و نگاه سطحی به مقوله دین و مذهب را از دیگر اهداف این واحد خواند و گفت: حمایت از هنرمندان نخبه، آموزش در شاخه های تجسمی به ویژه طراحی، نقاشی، گرافیک، حجم و نگارگری و کاریکاتور، بهره گیری از هنرهای معاصر جهان، نگاه بومی و ایرانی هنرهای جدید در دستور کار این واحد قرار دارد.

رابطه با هنرمندان شهرستان های استان پر رنگ تر می شود



وی با اشاره به اینکه حوزه هنری در شهرستان های استان شعبه ای ندارد، گفت: تلاش بر این است به اتفاق کارشناسان واحدهای دیگر سفری به شهرستان ها داشته و جلساتی با انجمن های هنری این شهرها جهت ایجاد رابطه بیشتر داشته باشیم تا ارتباط با هنرمندان استان پررنگ تر شود.

وی افزود: در حال حاضر ارتباط با این هنرمندان از طریق فراخوانها و پوستر و ارسال پیامک است.



برخی از فعالیت ها هنری به دلیل عدم حمایت مسئولان متوقف شد



غلامی با اشاره به اینکه اتفاقات تازه و حرکت جدی در هنر استان به حمایت بیشتر مسئولین و تلاش هنرمندان نیاز دارد، گفت: برخی از فعالیت های هنری بدلیل عدم حمایت و هزینه های بالا متوقف شد که جشنواره هنرهای بازیافت یکی از آن ها بود.

وی افزود: در این جشنواره تعداد زیادی از هنرمندان تجسمی با زباله ها و دورریزها مثل بطری، کاغذ، آهن و.. به خلق اثر پرداختند اما بدلیل بالا بودن هزینه ها و حمایت نشدن از سوی سازمان های مربوطه بنا بر این شد که امسال برگزار نشود.



افتخار آفرینی هنرمندان تجسمی حوزه هنری در سطح ملی



غلامی در خصوص مقام های کسب شده توسط هنرمندان این واحد در سالجاری گفت: هنرمندان بخش نگارگری، نقاشی و خوشنویسی واحد هنرهای تجسمی در جشنواره آثار و تولیدات حوزه هنری که در اردیبهشت ماه برگزار شد مقام های برتر را کسب کردند.

مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری استان مرکزی افزود: در بخش نگارگری استاد رستم پور مقام سوم، در بخش نقاشی سمیرا رفیعی مقام سوم و در بخش خوشنویسی مجید جدیدی مقام دوم را در این جشنواره کسب کردند.