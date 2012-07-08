به گزارش خبرنگار مهر، آروند دشتآرای کارگردان جوان تئاتر و سرپرست گروه هنرهای اجرایی "ویرگول" به عنوان مدیر بخش بینالملل و بازاریابی تئاتر تماشاخانه ایرانشهر انتخاب شد. این هنرمند جوان عرصه تئاتر که طی سالهای گذشته فعالیتهای مستمری را در جهت حرکت به سمت تئاتر خصوصی و مستقل داشته، به همراه گروه خود فعالیت متعددی را در عرصه بینالمللی تئاتر نیز در کارنامه کاری خود دارد.
یکی از اقدامات اساسی و تأثیرگذار آروند دشتآرای و گروهش طراحی و راهاندازی تالار حافظ بهعنوان جدیدترین سالن تئاتری ایران در پارکینگ تالار وحدت است که بهعنوان اولین سالن متحرک تئاتر ایران نیز شناخته میشود.
دشتآرای کارگردانی چندین اثر نمایشی نظیر "هفت دستور کلیدی برای معاصر شدن" و "راهشو پیدا کن" را بهعنوان آثار بینافرهنگی در کارنامه کاری خود دارد. وی همچنین فعالیتهای مستمری را در زمینه مدیریت تئاتر انجام میدهد.
سرپرست گروه هنرهای اجرایی "ویرگول" بهعنوان مدیر بخش بینالملل و بازاریابی تماشاخانه ایرانشهر منصوب شد.
به گزارش خبرنگار مهر، آروند دشتآرای کارگردان جوان تئاتر و سرپرست گروه هنرهای اجرایی "ویرگول" به عنوان مدیر بخش بینالملل و بازاریابی تئاتر تماشاخانه ایرانشهر انتخاب شد. این هنرمند جوان عرصه تئاتر که طی سالهای گذشته فعالیتهای مستمری را در جهت حرکت به سمت تئاتر خصوصی و مستقل داشته، به همراه گروه خود فعالیت متعددی را در عرصه بینالمللی تئاتر نیز در کارنامه کاری خود دارد.
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