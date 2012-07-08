استان مرکزی آماده میزبانی از مسافران تابستانی است

مجتبی رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح برنامههای ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان گفت: طرح تابستانه سفر استان مرکزی به منظور قرار گرفتن ماه مبارک رمضان در تعطیلات تابستان، در دو مرحله اجرا می شود.
وی گفت: ستاد تسهیلات با برنامه های مختلفی شامل آمادهسازی53 واحد غذاخوری بینراهی برای ارائه خدمات به گردشگران و 11 هتل، 6 مهمانپذیر و تعدادی خانه استیجاری آماده میزبانی از گردشگران ورودی به استان در تابستان است.
وی راهاندازی پایگاه های اطلاعرسانی، چاپ و توزیع بروشور و نقشه راهنمای گردشگری استان در ورودی شهرها و موزههای تاریخی، تجهیز و راهاندازی گروه های نظارتی سیار با همکاری اداره کل بهداشت و درمان، تعزیرات حکومتی و بازرگانی و بازدید از تاسیسات گردشگری را از اقدامات انجام شده ستاد در راستای میزبانی و اسکان از مسافران ایام تابستان عنوان کرد.
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی افزود: همزمان در پایگاه های اطلاع رسانی به مسافران تابستانه محصولات صنایع دستی استان عرضه می شود.
رضوانی افزود: تجهیز و آمادهسازی 29 واحد نمازخانه و سرویس بهداشتی و 30 سکوی نماز ساخته شده، استفاده از نیروهای تشکلهای گردشگری برای اطلاعرسانی و راهنمایی مسافران، تجهیز و آمادهسازی موزهها و مکانهای تاریخی برای بازدید گردشگران و کشیک بیش از 50 نفر در سطح استان برای ارائه خدمات به گردشگران از دیگر برنامههای ستاد تسهیلات سفر استان به شمار میآیند.
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