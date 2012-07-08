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۱۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۰۶

رضوانی در گفتگو با مهر:

استان مرکزی آماده میزبانی از مسافران تابستانی است

استان مرکزی آماده میزبانی از مسافران تابستانی است

اراک - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره ‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی گفت: باتوجه به برنامه ریزی های انجام شده در ستاد تسهیلات سفرهای تابستانی، استان مرکزی به منظور میزبانی مسافران فصل تابستان از آمادگی کامل برخوردار است.

مجتبی رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح برنامه‌های ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان گفت: طرح تابستانه سفر استان مرکزی به منظور قرار گرفتن ماه مبارک رمضان در تعطیلات تابستان، در دو مرحله اجرا می شود.

وی گفت: ستاد تسهیلات با برنامه های مختلفی شامل آماده‌سازی53 واحد غذاخوری بین‌راهی برای ارائه خدمات به گردشگران و 11 هتل، 6 مهمان‌پذیر و تعدادی خانه استیجاری آماده میزبانی از گردشگران ورودی به استان در تابستان است.

وی راه‌اندازی پایگاه های اطلاع‌رسانی، چاپ و توزیع بروشور و نقشه راهنمای گردشگری استان در ورودی شهرها و موزه‌های تاریخی، تجهیز و راه‌اندازی گروه های نظارتی سیار با همکاری اداره‌ کل بهداشت و درمان، تعزیرات حکومتی و بازرگانی و بازدید از تاسیسات گردشگری را از اقدامات انجام شده ستاد در راستای میزبانی و اسکان از مسافران ایام تابستان عنوان کرد.

سرپرست اداره ‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی افزود: همزمان در پایگاه های اطلاع رسانی به مسافران تابستانه محصولات صنایع دستی استان عرضه می شود.

رضوانی افزود: تجهیز و آماده‌سازی 29 واحد نمازخانه و سرویس بهداشتی و 30 سکوی نماز ساخته شده، استفاده از نیروهای تشکل‌های گردشگری برای اطلاع‌رسانی و راهنمایی مسافران، تجهیز و آماده‌سازی موزه‌ها و مکان‌های تاریخی برای بازدید گردشگران و کشیک بیش از 50 نفر در سطح استان برای ارائه خدمات به گردشگران از دیگر برنامه‌های ستاد تسهیلات سفر استان به شمار می‌آیند.

کد مطلب 1644596

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