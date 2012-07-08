به گزارش خبرنگار مهر ، تراب محمدی صبح امروز یکشنبه در کارگروه گردشگری هشترود با اعلام این خبر افزود: متقاضیان می توانند حتی در باغ های خود با ایجاد این سفره خانه ها از تسهیلات ویژه برخوردار شوند.



وی از اشتغال زایی بیش از 12 هزار و 500 نفر در بخش طرح ها و پروژه های گردشگری در حال ساخت استان نیز خبر داد.



محمدی افزود : این طرح های در حال ساخت به طور مستقیم برای دو هزار و 500 نفر شغل ایجاد کرده اند.



رئیس میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان ادامه داد: آذربایجان شرقی با داشتن 46 منطقه نمونه گردشگری و تعداد زیادی از روستاهای هدف گردشگری،تاکنون سرمایه گذاران بسیاری را به خود جذب کرده است.



محمدی گفت : تا پایان سال جاری 20 پروژه اقامتی آذربایجان شرقی بهره داری می شود.



رئیس شورای ثبت آثار تاریخی و فرهنگی آذربایجان شرقی نیز در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 10 هزار میلیارد ریال در بخش های مختلف گردشگری از سوی بخش خصوصی در آذربایجان شرقی سرمایه گذاری شده است که پیش بینی می شود تا پایان برنامه پنج ساله توسعه این حجم سرمایه گذاری ها به سه برابر افزایش یابد.



وی از افتتاح تنها مسجد تاریخی جامع هشترود و روستای لامشان را که یادگار معماری دوران قاجار است تا هفته دولت امسال خبر داد.



تراب محمدی همچنین از ایجاد اداره میراث فرهنگی تا هفته دفاع مقدس در این شهرستان خبر داد و گفت : همچنین موزه مردم شناسی و صنایع دستی در این شهرستان ایجاد خواهد شد .

غلامحسین شیری نماینده مردم هشترود در مجلس نهم هم از قلعه ضحاک هشترود به عنوان تخت جمشید آذربایجان یاد کرد و افزود : ساماندهی قلعه ضحاک و بقعه بایزید بسطامی که در کنار آزاد راه قرار دارد باید جزء اولویت های کاری این سازمان قرار گیرد.



وی گفت : درصد بیکاری شهرستان های هشترود و چاراویماق بیش از آمار های اعلام شده است و اگر وضع به چنین روال پیش رود شاید آمار بیکاری به بیش از 80 در صد هم برسد.



وی افزود : دولت باید نسبت به وضع بیکاری جوانان جویای این شهرستانها فکر جدی بکند.



وی با اشاره به توسعه زیر ساخت های گردشگری به منظور ایجاد بازار کار در شهرستان تصریح کرد با توسعه صنعت گردشگری فرصت‌های شغلی بسیاری ایجاد می‌شود و در صورتی این فرصت‌های شغلی پایدارمی‌شوند که برمبنای آینده نگری ایجاد شده باشند.



شیری گفت: شهرستان های هشترود و چاراویماق دارای اماکن متعدد گردشگری هستند که با برنامه ریزی های اصولی و کارشناسی می توان شاهد فراهم آوردن فرصت های شغلی متعدد در آنها بود.



شیری هم از اختصاص 3 میلیارد و 200 میلیون ریال برای تعمیر و تجهیز مساجد تاریخی هشترود و لامشان خبر داد و گفت: این مساجد در هفته دولت امسال افتتاح و بهره برداری خواهند شد .



در ادامه فرماندار هشترود از ایجاد و احداث منطقه نمونه گردشگری قلعه ضحاک خبر داد و افزود : زیر ساختهای این منطقه آماده شده و آماده جذب سرمایه گذار است .



نجاری گفت : منطقه نمونه گردشگری سد سهند هشترود هم با هزینه ای بالغ بر 30 میلیارد تومان در 38 هکتار برای اشتغال زایی مستقیم 200 نفر و غیر مستقیم 1500 نفر توسط سرمایه گذار هشترودی تا پایان امسال شروع خواهد شد .