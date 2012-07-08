تلاش برای ورود تاکسیهای هیبریدی به شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد احمدی بافنده با بیان این مطلب گفت: کشورهای پیشرفته دنیا به دنبال آن هستند که خودروهای هیبریدی و برقی را جایگزین خودروهای کنونی کنند تا ضمن مدیریت مصرف انرژی ، آلودگی های زیست محیطی را به شدت کاهش دهند . ما نیز اگر از اتوبوس ها و تاکسی های هیبریدی (خودروهایی که با سوخت فسیلی استارت می خورند و با برق کار می کنند) استفاده کنیم ، می توانیم نقش به سزایی در کاهش آلودگی هوا داشته باشیم.

وی ادامه داد: در صورت هیبریدی شدن تاکسی ها، می توانیم پایانه تاکسیرانی را به کانکتورهای برق مجهز کنیم و رانندگان در زمانی که منتظر مسافر هستند نسبت به شارژ برق خودروهایشان اقدام کنند.

احمدی بافنده با بیان اینکه اگر بخواهیم تاکسی هایمان هیبریدی شوند باید تغییراتی در مسیر آن ها نیز اعمال کنیم گفت: اگر ما سوخت نیروگاه های تولید برق را با استفاده از انرژی گاز تامین کنیم آن گاه می توانیم به جای آن که خودروهای گاز سوز تولید کنیم خودروهایی را مورد استفاده قرار دهیم که با سوخت هیبریدی کار کنند و بتوانند در سطح شهر تردد داشته باشند . به این وسیله می توانیم آلایندگی هوا را به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش دهیم و همچنین خطراتی را که خودروهای گاز سوز و جایگاه های گاز در سطح شهرها دارند از بین ببریم .

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران ادامه داد : همچنین در صورت هیبریدی شدن تاکسی ها مشکلات کمبود جایگاه های گاز و معطل شدن راننده ها در صف های عریض و طویل سوخت نیز مرتفع خواهد شد.

احمدی بافنده تصریح کرد : یک خودروی گاز سوز با هر بار سوخت گیری 120 کیلومتر می تواند حرکت کند در حالی که خودروهای هیبریدی می توانند 140 کیلومتر را با هر بار شارژ شدن طی کنند.

وی تاکید کرد : استفاده از خوردوهای هیبریدی به جای خودروهایی که با سوخت های فسیلی کار می کنند قابل توسعه است و می توان روی این مساله به طور جدی کار کرد،چنانچه تلاش هایی برای تولید خودروهایی هیبریدی توسط خودروسازان داخلی نیز صورت گرفته و امیدواریم به صورت یک سیاست کلان در کشور، ورود و استفاده گسترده از این نوع خودروها محقق شود.