برنامه سخنرانی آیت الله مجتبی تهرانی در ماه مبارک رمضان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، این جلسات هر شب ساعت 22 با اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء آغاز شده و پس از تلاوت قرآن کریم، علاقمندان از فیض سخنان معظّم له بهرهمند میشوند.
با توجه به اهمیت دعا در این ماه مبارک، آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی از سال 1386 در جلسات درس اخلاق و معارف اسلامی خود در ماه مبارک رمضان، موضوع «دعا» را مورد بررسی عمیق و عالمانه قرار داده و ظرایف و دقایق فراوانی از این موضوع مهم را واکاوی فرمودهاند؛ و امسال ششمین حلقه از سلسله مباحث دعا توسط معظّمله عرضه میگردد.
متن، صوت و فیلم این جلسات بر روی پایگاه اطلاع رسانی «مؤسسه پژوهشی فرهنگی مصابیح الهدی» در دسترس کاربران محترم قرار خواهد گرفت.
برنامه سخنرانی آیت الله تهرانی با حضور خواهران و برادران از ابتدای ماه مبارک رمضان از ساعت 22 در میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسلام، خیابان ایران، بن بست ملکی برگزار می شود.
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