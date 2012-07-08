برنامه سخنرانی آیت الله مجتبی تهرانی در ماه مبارک رمضان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، این جلسات هر شب ساعت 22 با اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء آغاز شده و پس از تلاوت قرآن کریم، علاقمندان از فیض سخنان معظّم‏ له بهره‏مند می‏شوند.

با توجه به اهمیت دعا در این ماه مبارک، آیت‏ الله العظمی حاج ‏آقا مجتبی تهرانی از سال 1386 در جلسات درس اخلاق و معارف اسلامی خود در ماه مبارک رمضان، موضوع «دعا» را مورد بررسی عمیق و عالمانه قرار داده و ظرایف و دقایق فراوانی از این موضوع مهم را واکاوی فرموده‏اند؛ و امسال ششمین حلقه از سلسله مباحث دعا توسط معظّم‏له عرضه می‏گردد.

متن، صوت و فیلم این جلسات بر روی پایگاه اطلاع ‏رسانی «مؤسسه پژوهشی فرهنگی مصابیح ‏الهدی» در دسترس کاربران محترم قرار خواهد گرفت.

برنامه سخنرانی آیت الله تهرانی با حضور خواهران و برادران از ابتدای ماه مبارک رمضان از ساعت 22 در میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسلام، خیابان ایران، بن بست ملکی برگزار می شود.