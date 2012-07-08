سرانه فضای سبز شهروندان تبریزی به 15 متر مربع افزایش یافت

عبدالله تقی پور صبح امروز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضع فعلی سرانه فضای سبز در این شهر افزود: فضای سبز هر جامعه ای نماد شخصیت و فرهنگ یک جامعه است و باید تلاش ها در این زمینه بیشتر شود تا تبریز را از اینکه هست سبزتر کنیم.



وی ابراز داشت : مهم ترین عاملی که در دهه های گذشته باعث از بین رفتن تعداد زیادی از فضاهای سبز شهر تبریز شده است ، توسعه روزافزون شهرنشینی است که با رو آوردن افراد به شهر قسمت زیادی از زمین های کشاورزی و باغات تبریز به منازل مسکونی تبدیل شد.



تقی پور در ادامه سخنان خود ضمن تاکید بر استفاده و نگهداری درست از منابع طبیعی به خصوص فضای سبز اظهار داشت :از بودجه ای که سالانه به سازمان پارک ها اختصاص می یابد نصف این بودجه فقط صرف نگه داری این منابع می شود.



رئیس سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز گفت : سرانه استاندارد فضای سبز برای هر شهروند 19 متر مربع است که هم اکنون سرانه فضای سبز برای هر شهروند تبریزی 15 متر و 20سانتی متر مربع است که در سال 89 این سرانه ,12 متر و 80 سانتی متر مربع بود.



تقی پور اظهار داشت :توسعه و نگهداری از فضای سبز فقط وظیفه سازمان پارک ها نیست بلکه این یک تکلیف است برای همه انسان ها تا دست به دست هم دهند و به این مهم جامه عمل بپوشانند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت که در فصل تابستان میهمانان زیادی به مجتمع تفریحی ائل گلی روی می آورند وبه همین منظور از همشهریان عزیز درخواست می کنیم تا از فضای سبز ائل باغی نیز استفاده کنند که تا حد امکان در این فصل میهمانان داخلی و خارجی بتوانند از این مجموعه استفاده کنند.

وی در پایان سخنان خود علت سبز دیده نشدن سطح شهر تبریز در عکس های هوایی را کاشت بیش از حد درختان کوتاه عنوان کرد .