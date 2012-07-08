الهدی ترجمه سیریلیک فرهنگ و تمدن اسلامی را منتشر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ناجی کتاب «فرهنگ و تمدن اسلامی در قلمرو سامانیان» را در 9 فصل با عناوین «تاریخ سیاسی سامانیان»، «جغرافیای سیاسی قلمرو سامانیان»، «دیوان سالاری و تشکیلات اداری»، «وضع اجتماعی»، «زندگی اقتصادی»، «معماری و هنر»، «ادیان و فرق»، «آموزش و پرورش و نهادهای آموزشی»، «علوم رایج در قلمرو سامانیان» تدوین کرده است.

دامنه تحقیقات این کتاب گستره زمانی اواسط سده سوم تا اواخر سده چهارم هجری قمری را در قلمرو سامانیان که از آن به مشرق یا خاوران و خراسان بزرگ و گاه خراسان و ماوراء النهر یاد می شود نیز در برمی‌گیرد.

سیف‌الله ملاجان، لقمان بایمت اُف و محمود غیاث اُف با همکاری محمدحسین امیراردوش، رایزن فرهنگی ایران در تاجیسکتان در مدت 2 سال ترجمه سیریلیک این اثر را به عهده داشته‌اند و در نهایت نسخه سیریلیک کتاب «فرهنگ و تمدن اسلامی در قلمرو سامانیان» با حمایت موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی توسط نمایندگی این موسسه در تاجیکستان به چاپ رسیده است و مراسم رونمایی از این اثر به زودی در تاجیکستان برگزار خواهد شد.

نسخه فارسی کتاب «فرهنگ و تمدن اسلامی در قلمرو سامانیان» سال 1386 توسط انتشارات امیرکبیر منتشر شده است.