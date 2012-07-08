مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی استعفا داد

به گزارش خبرنگار مهر، شنیده‌ها حاکی از آن است که محمد مهدی خاتمی مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی ایران نامه استعفای خود را به قادر آشنا مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه داده است. هنوز دلایل ارائه این استعفا و پذیرفته شدن آن مشخص نیست.



خاتمی در آذرماه سال 90 و طی استعفای محمد حمزه‌زاده از انجمن هنرهای نمایشی ایران جایگزین وی شد و به‌عنوان یکی از اعضای هفت نفره شورای حمایت از تولیدات آثار نمایشی معاونت هنری نیز طی ماه‌های گذشته فعالیت می‌کرد.



استعفای محمدمهدی خاتمی در صورت پذیرفته شدن باز هم بر آمار استعفاهای مدیران تئاتری در دوره اخیر معاونت هنری خواهد افزود و باید دید مدیرکل هنرهای نمایشی چه تصمیمی را در خصوص انجمن هنرهای نمایشی ایران خواهد گرفت.