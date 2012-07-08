ارم کیش قم مغلوب شهرداری رشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال امید ارم کیش قم در تلاش برای صعود از گروه سوم مرحله مقدماتی مسابقات لیگ دسته اول فوتسال امید باشگاه‌های کشور، روز نخست از بازی های دور برگشت این مرحله را با شکست پشت سر گذاشت و در راه کسب سومین پیروزی خود توفیقی نیافت.



فوتسالیست های ارم کیش قم در حالی که از پنج بازی گذشته خود در دور رفت دیدارهای گروه سوم مقدماتی لیگ دسته اول فوتسال امید باشگاه های کشور مقابل رقبا به دو پیروزی، یک باخت و دو تساوی دست یافته بودند، در راه کسب سومین پیروزی خود روز بدی را سپری کردند.



دومین شکست ارم کیش قم در مرحله گروهی



شاگردان علی شریفی در این دیدار با حساب سه بر یک به تیم فوتسال فرش آراء مشهد باختند تا ضمن پذیرش دومین شکست این فصل مسابقات لیگ دسته اول فوتسال فوتسال امیدهای کشور، فرصت صعود به صدر جدول رده بندی را نیز از دست بدهند.



در روز نخست از دور برگشت این مرحله از مسابقات که در شهر رشت در حال برگزاری است و در حالی که تیم فوتسال امید ارم کیش قم با نتیجه سه بر یک مغلوب تیم فرش آراء مشهد شد، دیگر رقبا از ناکامی نماینده قم نهایت بهره را بردند و ارم کیش قم جایگاه خود در مکان دوم جدول رده بندی را از دست داد.



در روز دوم از بازی های دور برگشت مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته اول فوتسال امید باشگاه های کشور نیز امشب در رشت تیم فوتسال امید ارم کیش قم در دومین بازی خود مقابل تیم فوتسال راه ساری صدرنشین بازی های دور رفت به میدان می رود.



برگزاری بازی های دور برگشت به میزبانی تیم شهرداری رشت



دیدارهای دور رفت در حالی در اردیبهشت ماه در کرمان به کار خود پایان داد که دیدارهای دور برگشت بر اساس آمادگی که یکی از تیم های حاضر در این گروه به کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال اعلام می کنند، به میزبانی رشتبرگزار خواهد شد تا تیم های صعود کننده به مرحله بعد مشخص شوند.



امسال بر اساس برنامه ریزی کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال کشورمان، 18 تیم در سه گروه شش تیمی، بازی های لیگ دسته اول فوتسال امید باشگاه های کشور را برگزار می کنند و در نهایت از هر گروه تیم های برتر به مرحله دوم راه خواهند یافت.



تیم فوتسال امید ارم کیش قم در گروه سوم مرحله مقدماتی مسابقات این فصل لیگ دسته اول فوتسال امید باشگاه های کشور در راه صعود به مرحله دوم باید با تیم های امید فرش آراء مشهد، صنایع گیتی پسند اصفهان، راه ساری، مقاومت کرمان و شهرداری رشت همگروه است.



در چهار دوره گذشته این رقابت ها، تیم فوتسال امید ارم کیش قم عنوان قهرمانی دوره نخست، مقام نایب قهرمانی دوره دوم و مقام سوم دوره های سوم و چهارم را در کارنامه دارد و امیدوار به کسب مقام دیگری در این رقابت ها است.