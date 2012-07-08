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۱۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۳:۴۶

کارت قالی بافی برای 129 متقاضی در دهلران صادر شد

کارت قالی بافی برای 129 متقاضی در دهلران صادر شد

دهلران - خبرگزاری مهر: رئیس اداره صنعت، معدن، تجارت دهلران گفت: در سه ماه سال جاری برای 129 نفر متقاضی کارت قالی بافی صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیمور هاشمی اظهار داشت: برای حمایت از قالیبافی تاکنون به سه نفر متقاضی تسهیلات 90 میلیونی پرداخت شده که باعث اشتغالزایی 9 نفرشده است.

وی ادامه داد: تاکنون چهار پروانه کارگاه قالیبافی در سطح شهرستان صادر شده است.

تیموری اظهار داشت: در شهرستان دهلران 600 قالیباف وجود دارد که 300 نفر آنها داری کارت مهارت از فنی و حرفه ای است.

رئیس اداره صنعت معدن تجارت گفت: برای ارتقای سطح مهارت قالیبافان و آموزش آنها یک دوره 20 ساعته در آینده نزدیک برگزار خواهد شد.

این مسئول اظهار داشت: بیش از 35 نفر از متقاضیان برای آموزش قالی بافی به مرکز فنی و حرفه ای معرفی شده اند.

200 دانش آموز در قالب طرح هجرت 9 واحد آموزشی را مرمت می کنند

محمد قاسمی رئیس سازمان آموزش و پرورش استان ایلام گفت: بیش از 200 دانش آموز در قالب طرح هجرت، تعمیرات و مرمت 9 واحد آموزشی در شهر دهلران را انجام می دهند.

وی افزود: امسال برای نخستین بار پایه ششم ابتدایی در 26 مدرسه ابتدایی این شهر اجرا می شود.

وی ادامه داد: بیش از 540 دانش آموز زیر نظر مربیان آموزش دیده در شهر دهلران و بخش مرکزی پایه ششم ابتدایی را طی خواهند کرد.

این مسئول تاکید کرد: معلمان پایه ششم ابتدایی آموزش های لازم را گذرانده و تمام تجهیزات و فضاهای آموزشی مورد نیاز برای اجرای این پایه در دهلران و بخش مرکزی فراهم است.

قاسمی همچنین از اجرای طرح سنجش سلامت دانش آموزان پایه اول ابتدایی در دهلران خبر داد و گفت: از آغاز اجرای این طرح در تیرماه تاکنون بیش از 500 دانش آموز ابتدایی این طرح را انجام داده اند.

وی تاکید کرد: در پایان این طرح برای دانش آموزان شناسنامه سلامت صادر آنان مجاز به ثبت نام در مدارس برای پایه اول ابتدایی هستند.

رئیس آموزش و پرورش دهلران یادآور شد: سال گذشته آمار قبول شدگان خردادماه در پایه ابتدایی بیش از 98 درصد بوده که امسال این آمار به بیش از 99 درصد افزایش یافته است.

کد مطلب 1644647

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