علی فیض در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: از 2 هزار و 717 نفر شرکت شرکت کننده در آزمون مدارس استعدادهای درخشان، 345 نفر برای دبیرستان های استان که شامل دبیرستان شهید بهشتی، مهدیه، فرهنگ، فرزانگان و شهید قدوسی می شود انتخاب شدند.

وی گفت:‌ در این آزمون 55 نفر برای مدرسه شهید بهشتی پسرانه ناحیه یک، 90 نفر برای مدرسه مهدیه 2 که سال اول فعالیت آن است، 90 نفر برای دبیرستان فرهنگ، 46 نفر در دبیرستان فرزانگان ناحیه چهار و 45 نفر در دبیرستان شهید قدوسی ناحیه چهار پذیرفته شده اند.



پذیرش 180 نفر برای مدارس راهنمایی استعدادهای درخشان



نماینده استانی سازمان استعدادهای درخشان با اشاره به اینکه در مجموع 180 نفر در مدارس راهنمایی استعدادهای درخشان پذیرفته شده اند افزود:‌ در این آزمون 60 نفر برای مدرسه راهنمایی آیت الله مشکینی ناحیه یک، 30 نفر برای مدرسه شهید قدوسی ناحیه چهار و نفر برای مدرسه راهنمایی فرزانگان پذیرفته شده اند.



وی بیان کرد: ثبت نام در مدارس استعدادهای درخشان از روز چهارشنبه 14 تیرماه آغاز شده و تا 22 تیرماه نیز ادامه دارد.



فیض گفت:‌ به دلیل اینکه نتایج آزمون با تاخیر اعلام شد مهلت ثبت نام در مدارس تمدید شد.