تصاویر ماهواره ای از آتش لجام گسیخته در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، این آتش در جنگل ملی بریدجر-تتون نزدیک مرز غربی این ایالت با آیداهو در جریان است و نخستین بار بعد از ظهر 24 ژوئن (4 تیر ) گزارش شد. 850 نفر با این آتش درحال مقابله هستند و تاکنون تنها 25 درصد آن مهار شده است.

این آتش جاده های منطقه را بسته اما تاکنون به هیچ ساختمانی صدمه نزده و تلفات جانی نداشته است.

این آتش بین 28 ژوئن (8 تیر) تا 6 ژوئیه (16 تیر) دو برابر شده است و دامنه آن از 101 کیلومتر به 231 کیلومتر رسیده است.

دود آتشهای ایالت وایومینگ که از ایستگاه بین المللی فضایی در تاریخ 27 ژوئن (7 تیر) مشخص است

تصویر ماهواره ای 4ژوئیه (14 تیرماه) که از آتش ایالت وایومینگ گرفته شده است

یکی از اعضای ایستگاه بین المللی فضایی که در 386 کیلومتری بالای زمین قرار دارد تصویری از این موج آتش در روز 27 ژوئن (7 تیر) گرفته است، درست یک روز پیش از گسترش این آتش.

جدید ترین تصویر ماهواره در روز 4 ژوئیه (14 تیر) منتشر شده که نشان دهنده ردی است که آتش از خود به جای گذاشته است.

این تصویر با رنگهای غیر واقعی مناطق سوخته را به رنگ قرمز نشان می دهد و زندگی گیاهی به رنگ سبز کمرنگ مشخص شده است.

تاکنون آتش سوزیهای بسیاری در غرب آمریکا شکل گرفته و مدلهای جوی نشان می دهد که دودها این آتشها را بر فراز اقیانوس آتلانتیک حرکت داده و تا گرینلند رسانده است.

براساس اعلام مقامات آمریکایی انتظار نمی رود که این آتش تا 22 ژوئیه (اول مرداد ماه) به طور کامل مهار شود.

وایومینگ ایالت کم جمعیتی است. به غیر از دانشگاه وایومینگ دانشگاه و یا مرکز مورد توجه بزرگ دیگری ندارد و فقط پوشیده از مراتع و پارک‌ها و زمین‌های دست نخورده و بایر است. آب و هوای آن قاره‌ای و بزرگ‌ترین شهر آن زیر 100هزار نفر جمعیت دارد.