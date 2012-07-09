«سمیر امین»، مورخ اقتصادی از کشور مصر و متولد سال 1931 است. وی از نظریه‌پردازان پیشرو در باب معضلات اقتصادی کشورهای جهان سوم و ازجمله مهمترین مشارکت‌‌ کنندگان در برنامه گفت‌و‌گوی اقتصادی سازمان ملل است.

امین از پذیرش تبیینات پیشنهادی غرب سرمایه‌دار و شگردهایی که برای توسعه مطرح می‌کند سرباز می‌زند. وی در سال 1990 با پرداختن به این بحث که الگوهای سرمایه‌داری یا سوسیالیستی هیچ یک نه واقعیات کشورهای عقب‌ مانده را درک ‌کرده و نه راه‌ حلی پیشنهاد می‌کنند، راهبردهای توسعه بی‌بدیل چند‌ مرکزی منطقه‌ای را مطرح کرد. وی همچنین تحلیل‌ ‌های مشروحی از چشم‌اندازهای اقتصادی افریقای غربی و دنیای عرب دارد.

امین معتقد است اگر‌چه از عهد باستان تا‌کنون، مناطق مختلف جغرافیایی با توسعه نابرابر مشخص می‌شدند؛ اما تنها در عصر جدید است که قطبی‌شدگی به صورت نتیجه جنبی و ذاتی ادغام جوامع مختلف در نظام سرمایه‌داری و یکپارچگی آن‌ جوامع در قالب این نظام در آمده است.

وی قطبی ‌شدن جدید سرمایه‌داری، طی دوران تحول و تکامل شیوه تولید سرمایه‌ داری را در شکل‌های متوالی زیر بیان می‌کند: 1- شکل سوداگرانه(1800 -1500میلادی)، پیش از انقلاب صنعتی که با سرکردگی سرمایه بازرگانی در کانون‌های مسلط منطقه اقیانوس اطلس و با ایجاد مناطق پیرامونی (قاره امریکا) که کارکرد آنها شامل بر تبعیت کامل آنها از مناطق انباشت سرمایه بازرگانی بود شکل گرفت.

2- نمونه به اصطلاح کلاسیک که از بطن انقلاب صنعتی رشد کرد و پدید آمد و از آن پس شکل‌های اساسی سرمایه‌داری را تعیین کرد. در مقابل، پیرامون‌ها روستایی و صنعتی نشده باقی ماندند و در نتیجه مشارکت آنها در تقسیم جهانی کار از طریق کشاورزی و تولید مواد معدنی صورت گرفت.

3- دوره پس از جنگ (1990-1945) شاهد تدریجی و پیش‌رونده دو مشخصه‌ای بود که در بالا از آن سخن گفتیم. این دوره، دوره صنعتی شدن نابرابر و متوازن بود. این امر در آسیا و امریکای لاتین عامل مسلط بود و همراه با جنبش رهایی ‌بخش ملی که حداکثر تلاش خود را به عمل می‌آورد تا در داخل کشورهای پیرامونی که به‌ تازگی استقلال سیاسی خود را باز پس گرفته بودند، این روند را شتاب بخشد، اما به طور همزمان این دوره، دوره تجزیه تدریجی و پیش‌رونده نظام‌های تولیدی ملی خود‌مدار و ترکیب‌ محدد آنها با یکدیگر، به عنوان عناصر تشکیل دهنده یک نظام تولیدی جهانی یکپارچه هم بود. این فرسایش دوگانه، تجلی جدید ژرف‌‌تر شدن روند جهانی شدن بود.

4- نزدیک شدن به دوره کنونی (از سال 1990به بعد) که در آن، انباشته شدن این‌ دگرگونی‌ها بر روی هم، منجر به از میان رفتن تعادل‌هایی شد که مشخصه نظام‌ جهانی پس از جنگ بود. این تحول تدریجی تنها به یک نظم جهانی جدید منجر نمی‌شود که مشخصه آن شکل‌های جدید قطبی‌ شدن است، بلکه به بی‌نظمی جهانی هم منجر می‌شود.



امین، هرج‌ و ‌مرج امروزه جهان را ناشی از ناتوانی نظام موجود در سه زمینه متفاوت می‌داند و که عبارتنداز: 1- این نظام شکل‌های تازه سازمان سیاسی و اجتماعی فراتر از ملت ـ دولت را که یک نیازمندی جدید و ناگزیر برای نظام جهانی شده تولید می‌باشد، به وجود نیاورده است.

2- آن مناسبات اقتصادی و سیاسی‌ای را که قدر باشد رشد صنعتی شدن در مناطق پیرامون آسیا و امریکای لاتین را که به تازگی قابلیت رقابت پیدا کرده‌اند، با تعقیب رشد جهانی هماهنگ و سازگار سازد، به وجود نیاورده است.

3- نسبت و رابطه‌ای غیر از یک رابطه حذفی با افریقای پیرامونی که اساسا به هیچ روی در صنعتی شدن رقابتی درگیر نشده، به وجود نیاورده است. این هرج‌ و مرج در همه مناطق جهان و در همه جنبه‌های بحران سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیک آن مشهود است.

این هرج و مرج ریشه مشکلاتی است که در ساختار حاضر اروپا و ناتوانی آن قاره از تعقیب جریان یکپارچگی بازار و تأسیس ساختارهای سیاسی موازی و یکپارچه کننده وجود دارد. همین حرج و مرج علت اختلافات شدید در همه کشورهای پیرامونی اروپای شرقی و در آن بخشی از جهان سوم که پیش از این نیمه‌ صنعتی شده و در جهان چهارم که به تازگی حاشیه رانده شده است نیز می‌باشد.

این هرج‌ و مرج نه تنها به هیچ روی قادر به حفظ و ادامه پیشرفت روند جهانی شدن نیست، بلکه آسیب‌پذیری مفرط آن را برملا می‌سازد؛ اما رواج و غلبه فعلی این هرج و مرج نباید مانع فکر کردن ما درباره سناریوهایی شود که می‌توانند برای ایجاد یک نظام جهانی نوین، جایگزین وضع موجود شوند، حتی اگر بسیاری نظام‌های اجتماعی ممکن متفاوت برای آینده وجود داشته باشد.

سمیر امین معتقد است بحث سرکردگی ایالات متحده که ظاهرا در حال حاضر شاید به دلیل غیبت حریف، بلا معارض است همان‌قدر شکننده و متزلزل و مورد تردید است که جهانی شدن ساختارهایی که این سرکردگی از خلال آنها عمل می‌کند، شکننده و متزلزل است.

به زعم امین باید این بحث با یک گفت‌و‌گوی جامع و کامل درباره ویژگی‌های تازه‌ای آغاز شود که در نظام جهانی کنونی، با فرسایش نظام جهانی پیشین ایجاد شده‌اند.

به عقیده امین دوعنصر تازه وجود دارد: 1- فرسایش ملت ـ دولت خودمدار و ناپدید شدن رابطه آن با عرصه بازتولید و انباشت. در نتیجه این فراسایش، همراه با تضعیف آن کنترل اجتماعی و سیاسی که تاکنون دقیقا به وسیله مرزهای این ملت ـ دولت خودمدار تعریف و در محدوده آنها اعمال می‌شده است. 2- فرسایش تقسیم‌بندی بزرگ: یعنی کانون صنعتی شده و مناطق پیرامونی صنعتی نشده و پدید آمدن ابعاد تازه‌ای در قطبی‌شدگی جهان.

ادامه دارد ... .