نخستین خانه سلامت عشایری خراسان شمالی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر گروه گسترش دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: نخستین خانه سلامت عشایری استان برای عشایر شاه جهان شیروان افتتاح شد.

بابک فرخی عنوان کرد: طرح همراه شدن نیروهای بهداشتی با عشایر در حال کوچ و استفاده از خانه سلامت سیار (کانکس تجهیز شده) که از سوی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی برای نخستین بار به وزارت بهداشت ارائه شده اکنون پس از تصویب به صورت پایلوت در جمعیت هزار نفری عشایر شاه جهان شیروان اجرا می‌شود.

فرخی تصریح کرد: بر اساس این طرح یک زوج بهداشتیار میان خود عشایر، با در اختیار داشتن امکانات و تجهیزات یک خانه بهداشت در کانکسی سیار، با عشایر همراه می‌شوند و پس از تهیه شناسنامه بهداشتی هر خانوار، خدمات سلامت را به گروه‌های مختلف سنی از جمله کودکان، مادر انبار دارو سالمندان ارائه می‌دهند.

وی اظهار امیدواری کرد با اجرای موفق این طرح در نخستین گام، از این پس برای تمام عشایر استان خدمات سلامت در دسترس قرار گرفته و خانه‌های سلامت سیار، عشایر را در مراحل کوچ همراهی کنند.

36 مورد پایش صنایع خراسان شمالی انجام شد

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: طی سه ماه نخست امسال 36 مورد پایش صنایع استان انجام شده است.

حسین آبسالان گفت: این نهاد برای کنترل و بررسی وضعیت آلایندگی صنایع استان از ابتدای امسال 36 مورد پایش صنایع را به انجام رسانده است.

وی تصریح کرد: در این راستا 25 مورد اخطار برای رفع آلایندگی واحدهای صنعتی صادر و همچنین 6 مورد پیگیری قضایی در این زمینه صورت گرفته است.

آبسالان افزود: طی همین مدت 60 مورد نمونه برداری و 416 مورد آزمایش در بخش‌های پساب، هوا و صدا صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی از ابتدای سال با برقراری گشت ویژه شبانه اقدام به اعزام کارشناسان به صورت مأموریت‌های شبانه در جهت کنترل وضعیت آلایندگی صنایع کرده است.



جشن خودکفایی ۳ هزار مددجوی کمیته امداد خراسان شمالی برگزار می‌شود

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی از برگزاری جشن خودکفایی سه هزار مجری طرح اشتغال که از مددجویان و نیازمندان این نهاد هستند در سال جاری خبر داد.

امان الله حسین پور با بیان اینکه طی چند سال گذشته 5 هزار مجری طرح اشتغال با دریافت تسهیلات بانکی و حمایت و پشتیبانی این نهاد خود کفا شدند، افزود: از این میان جشن خودکفایی هزار نفر از آنان در سال گذشته برگزار شد.

حسین پور تصریح کرد: مسئولان این نهاد در تلاش هستند تا با ارائه خدمات مذکور به محرومان استان، افراد را در زمینه‌های مختلف توانمند و در نهایت خودکفا کنند.

وی افزود: فقط توانمندی اشتغال باعث خارج شدن مددجو از چتر حمایتی این نهاد نمی‌شود بلکه بایستی مددجویان خودکفا شده تا از زیر پوشش کمیته امداد خارج شوند.

حسین پور یادآور شد: همچنین این نهاد در راستای توانمند سازی هرچه بیشتر اشتغال مددجویان اقدام به تشکیل تشکل‌های صنفی برای خرید محصولات مددجویان کرده تا محصولات تولیدی آنها به صورت مستقیم و بدون واسطه به فروش برسد.

وی افزود: این نهاد در حال حاضر به 34 هزار خانواده تحت پوشش با جمعیت 71 هزار نفر در زمینه‌های اشتغال، مسکن، مستمری، فرهنگی، تحصیلی، درمان و جهیزیه خدمت رسانی می‌کند.