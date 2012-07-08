فرهاد پورغلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دیدار تدارکاتی این تیم برابر نیروی زمینی و دلیل استفاده نکردن از پژمان نوری در این بازی ضمن بیان مطلب فوق گفت: به خاطر برنامههای بدنسازی، طبیعی بود بازیکنان خصوصا در نیمه دوم تا حدودی خسته باشند. البته به خاطر استفاده از پژمان نوری در بازیهای بعدی و جا افتادن بیشتر در قالب برنامههای تاکتیکی، او را در این بازی به میدان نفرستادیم.
وی با اشاره به اینکه پرداخت نشدن دوباره مطالبات مشکلات بسیاری را در تیم ایجاد کرد، افزود: 15 روز است میگویند دو روز دیگر مطالبات پرداخت میشود اما وقتی مطالبات بازیکنان پرداخت نشد، آنها بسیار ناراحت شدند. قبل از اردوی اردبیل، در جریان اردوی اردبیل، در زمان اردوی انزلی و در اردوی تهران هر روز فقط وعده داده شده اما هیچکدام عملی نشد.
سرمربی تیم فوتبال ملوان اضافه کرد: نمیدانم چرا مسئولان به فکر نیستند زیرا من، بازیکنان و هواداران ملوان از این مشکلات واقعا خسته شدهایم. فصل گذشته را بدون پول سپری کردیم و تحمل روزهای سخت گذشته که ماحصل شنیدن وعدهها و بیپولی بود، را دیگر نداریم.
پورغلامی صحبتهایش را اینگونه ادامه داد: برخی از بازیکنان درآمد دیگری ندارند و هر روز چکهایشان برگشت میخورد که ادامه کار با این روند بسیار سخت خواهد بود. اینکه هر روز قول روزهای بعدی داده میشود، تاثیر منفی بسیاری در روحیه بازیکنان خواهد داشت. ما میتوانیم شرایط بدنی و جسمی بازیکنان را تقویت کنیم اما برطرف کردن مشکلات روحی بازیکنان بسیار سخت است.
وی با اشاره به اینکه آنطور که شنیده است به خاطر صددرصد نشدن انتقال سهام باشگاه ملوان، بدهی بازیکنان پرداخت نشده، تاکید کرد: در شرایط فعلی روند تیم از دستم خارج شده و دیگر نمیتوان با قول و قرار بازیکنان را نگه داشت. در این مدت ما با وجود تمام مشکلات دوشادوش مسئولان حرکت کرده و برای موفقیت ملوان تمام توانمان را گذاشتیم اما دیگر خسته شدهایم و باید مسئولان امروز و تا دیر نشده به کمک تیم آمده و مشکلات را برطرف کنند.
سرمربی تیم فوتبال ملوان در پایان در مورد وضعیت خودش هم گفت: با مسئولان به توافق رسیدهام اما هنوز قراردادم را ثبت نکردم زیرا باید ابتدا مطالبات بازیکنان پرداخت شود تا بتوان تیم را بدون هیچ مشکلی در مسابقات لیگ هدایت کرد.
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