طرحهای اقتصادی نخبگان هرمزگانی حمایت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی پیش ازظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از صنعتگران نمونه استان هرمزگان بیان داشت: امروز با آغاز جنگ اقتصادی از سوی دشمن علیه ملت ایران، زمان آن رسیده تا نخبگان ما برای رسیدن به خودکفایی و قطع کامل وابستگی ها، طرح های اقتصادی و صنعتی خودکفا ارائه دهند.

عزیزی با اشاره به آغاز جنگ اقتصادی دشمن بر علیه ملت ایران اظهار داشت: دشمن به دنبال حرکتهای خود اکنون جنگ اقتصادی خود بر علیه ملت ایران را شروع کرده و در چنین شرایطی نخبگان، صنعتگران، بازرگانان و همه فعالان اقتصادی باید به عنوان فرماندهان و قوای جبهه اقتصاد حرکت جهادگونه خود را آغاز کنند.

وی اضافه کرد: باید پذیرفت نخبگان و فعالان اقتصادی در این عرصه و در این جنگ نابرابر بیش از سایرین وظیفه دارند و در حقیقت پرچمدار اقتصاد مبتنی بر نظام دینی هستند. در این شرایط توکل بر اعتقادات دینی که در مراحل مختلف موثر بودن خود را به اثبات رسانده می تواند مهمترین سلاح جهادگران اقتصادی کشور باشد.

استاندار هرمزگان تکیه بر خود اتکایی و داشتن عزم راسخ برای رسیدن به خودکفایی کامل و قطع همه وابستگی ها به نظام سلطه را یکی دیگر از اصولی دانست که در جنگ اقتصادی به عنوان یک محور و رویکرد اصلی پیروزی های بزرگی را در پی خواهد داشت.

عزیزی ادامه داد: همچنین تقویت نگاه رقابت گرایانه سالم در معیار منطقه ای و بین المللی به عنوان یک نگاه راهبردی نتایج درخشانی مانند جلوگیری از ورود کالاهای غیر اساسی و طرد فرهنگ مصرف گرایی را به همراه می آورد.

رئیس شورای برنامه ریزی استان همچنین بهره گیری از قوه ابتکار و خلاقیت ،اهمیت دادن به نوآوری و تقویت نگاه علمی و دوری از روش های سنتی کم بازده را از دیگر مواردی معرفی کرد که نخبگان و فعالین اقتصادی باید بیش از هرزمان دیگری به آن اهمیت دهند.

وی افزود: با پیشگیری از مصرف گرایی، صرف و تقویت فرهنگ خلاقیت و نوآوری و نبوغ در جامعه می توان توسعه صنعت را به نحو قابل توجهی پیش برد.

وی با بیان اینکه نگاه علمی به حوزه صنعت می تواند راهبردی باشد اظهار داشت: اگر تمام نگاهها معطوف به یک حرکت علمی و مبتنی بر دانش روز و آموخته های علمی و همراه با نتیجه و دستاوردهای بالا باشد در روند روبه رشد صنعت گامی اساسی برداشته شده است.

عزیزی مسیر درست در عرصه صنعت و تجارت را منوط به تقویت فرهنگ رقابت گرایانه دانست و ابراز داشت: با ایجاد رقابتی سالم در این راه و عدول نکردن از اصل کیفیت در محصولات، جلوگیری اساسی در فرهنگ مصرف گرایی صرف می شود.

وی ادامه داد: با خودداری و جلوگیری از ورود کالاهای غیر ضروری در کشور می توان فرهنگ مصرف زدگی را در جامعه به حداقل رساند و انگیزه تولیدات داخلی را در فعالان این عرصه بالا برد.

استاندار هرمزگان تلاش در جهت خود اتکایی را یکی دیگر از اصول حفاظت از عرصه صنعت کشور دانست و اظهار داشت: ایران امروز به بلند ای علم و تکنولوژی و فرآوری در حوزه های مختلف رسیده است که لازمه ایجاد این انگیزه در صنعتگران کشور فشارها و تحریمهایی است که استکبار جهانی به خیال خود عرصه را بر کشور تنگ کرده است.

وی صنعتگران را سربازان و فرماندهان خط مقدم اقتصادی معرفی کرد و بیان داشت: فعالان اقتصادی یاوران مردم در حوزه صنعت و اقتصاد هستند و با نگاه اعتقادی و مبتنی بر ارزشهای دینی به دستاوردهای بزرگی نائل آمده اند.

استاندار هرمزگان خود باوری را یکی از اصول شاخص در معرفی صنعت کشور به دنیا دانست و عنوان کرد: در معرفی صنعت کشور یک صنعتگر نه تنها در یک پایگاه ایفای نقش نمی کند بلکه به عنوان یک عضو از نظام اسلامی به معرفی یک مدل از صنعت جامعه اسلامی می پردازد.

وی به تهدیدات نظام سلطه در اوایل پیروزی انقلاب اشاره کرد و افزود: استکبار جهانی با راه انداختن قائله هایی همانند خلق عرب ،خلق ترکمن ،خلق بلوچ،حزب دموکرات و کومله و کودتاهایی مثل نوژه و طبس و جنگ تحمیلی سعی در بر اندازی نظام اسلامی در اوایل شکل گیری آن داشت اما با اعتقادات پاک، ایستادگی وحضورهمیشگی مردم در صحنه و هدایت رهبر فرزانه نتوانستند خدشه ای به نظام اسلامی وارد کنند.

عزیزی با بیان اینکه دشمن از راه تحریم اقتصادی جنگی جدید را آغاز کرده است ادامه داد: استکبار جهانی تمام تهدیدات نظامی ،فرهنگی وامنیتی را بر علیه نظام اسلامی کشور به کار گرفت اما با نا امیدی از این عرصه ها بیرون آمد و به ناچار از طریق حوزه اقتصادی به جنگ با ارزشها و دستاوردهای نظام اسلامی پرداخته است.

وی افزود: فعالان اقتصادی و صنعتگران با شناسایی به موقع توطئه های دشمن در مقابل همه بیگانگان ایستادند و به جهانیان ثابت کردند که در جنگ فرزند کربلا و محرم و در فضای اقتصادی فرزند رمضان هستند.

استاندار هرمزگان از صنعتگران به عنوان فعالان نظام اسلامی و پرچمدار مدل مدیریتی نظام سیاسی مبتنی دین نام برد و ابراز داشت: فعالان این حوزه ثابت کردند که باتبدیل تمام تهدیدات نظامی،فرهنگی و امنیتی به یک فرصت می توانند پرچمدار اندیشه ها و اعتقادات ارزشی ایران اسلامی باشند.

در پایان این مراسم 12 نفر از صنعتگران نمونه سال 90 تجلیل شدند.