به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رحیمی امروز در مراسم اعلام رسمی گزارش جهانی سرمایه گذاری خارجی و جمهوری اسلامی ایران سخنانش را با اشاره به حضور بیگانگان در کشورهای مختلف از جمله افغانستان آغاز کرد و گفت: حضور نیروهای بیگانه در افغانستان باعث شده تا این کشور به ویرانه تبدیل شود و حتی درخت های کهنسال خیابان‌های کابل نیز از ریشه در آمده و مردم را وادار به کشت خشخاش می‌کنند.

معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: صهیونیست‌ها یکسره خبرهای نامربوط می دهند که چهره ایران خراب شود. البته قدرت اطلاع رسانی ما در سطح جهان به نسبت آنها ضعیف تر است.

رحیمی با بیان اینکه کشورهای غربی مدام می خواهند بگویند که به ایران نروید، چون وضع خراب است، افزود: با این حال در ایران در خیابان‌ها به راحتی تردد می کنند و ما شاهد عمران و آبادانی هستیم ولی آنها به سرمایه گذاران می گویند وضع به گونه ای دیگر است.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تبلیغات بسیار زیاد برای جلوگیری از سرمایه گذاری خارجی و تحت تاثیر قرار دادن اقدامات سرمایه داران ایرانی خارج از کشور، گفت: هم اکنون استانداران دارای کارنامه خوبی هستند و سفرایی در غربت کار می کنند اما دشمنان بدانند که اگر برای ما مشکل ایجاد کرده اند، ما نیز برای آنها همین کار را خواهیم کرد و امروز آنها در یک سنگر و ایران در یک سنگر دیگر قرار دارد.

رحیمی با بیان اینکه ممکن است بگویید چگونه است که قیمت مرغ در ایران گران است و فلان کس بیکار است؛ با این حال ما چگونه ابرقدرت هستیم؟ افزود: این مباحث جدا از موضوعاتی است که من به دنبال طرح آن هستیم.

وی با اشاره به اینکه آمریکایی ها از آن سر دنیا می آیند تا برای سرمایه گذاری در ایران مانع ایجاد کنند، گفت: به لبنان می روند و می گویند با ایران قرارداد امضا نکنند و امروز آنها بدترین تحریم‌ها را انجام می دهند ولی ما مصمم هستیم نگذاریم مردم به زحمت بیفتند و باید در مقابل زیاده خواهی هایی که پشت آن صهیونیست ها هستند، موفق شویم.

معاون اول رئیس جمهور خاطر نشان کرد: گروه 1+5 مذاکره می کند ولی صدای آنها از جاهای دیگری شنیده می شود. اما ما امروز برای پیشرفت ایران متحد شده ایم و این اتفاق بین سران قوا در حال شکل گیری است، البته اختلاف نظرهایی نیز بود که به رسانه ها کشیده شد.

وی تحریم‌ها را اقدامی نابخردانه دانست و با اشاره به قطع سوخت هواپیما و جلوگیری از رسیدن مواد غذایی به ایران و همچنین لغو بیمه کشتی ها، گفت: این مسائل باعث شد تا همه اختلافات داخلی را کنار بگذارند و به امر مهم کشو بپردازند.

رحیمی با اشاره به تذکرات و نصیحت‌های مقام معظم رهبری در مشهد برای مقابله با اقدامات ضد بشری آمریکا، تصریح کرد: امروز در بحرین اجازه رای، وکالت و رانندگی به زنان را نمی دهند اما همه توجهات به سوریه که دارای آزادی بیشتری است، گرایش پیدا می کند.

وی، ایرانیان خارج از کشور را انسان‌هایی با غیرت و مدافع منافع کشور دانست و افزود: امروز در صنعت نفت به خودکفایی رسیدیم، ضمن اینکه باید گفت هم اکنون 10 درصد از کل اقتصاد ایران از نفت است که آن را هم تحریم کردند ولی اگر این میزان درآمد را در بین مردم تقسیم کنیم، حتی کمتر از مبلغ یارانه ها خواهد بود.

رحیمی، ایران را هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان دانست و با اشاره به اینکه در جنگ تحمیلی هزار میلیارد دلار به ایران ضرر رساندند، گفت: امروز ساخت هواپیماهای بدون سرنشین در ایران را می توان یک کار دستی دست چندم در تشکیلات صنعت دفاعی ایران دانست.

وی با بیان این مطلب که در جریان تحریمها کشورها به ایران مخفیانه پیغام می فرستند که از سخنانشان به دلیل فشار کشورهای غربی رنجیده نشویم، گفت: هم اکنون 3.5 میلیون دانشجو در ایران داریم که اگر 10 درصد آنها به سمت فناوری و ابتکارات پیش بروند، کشور توسعه بزرگی خواهد داشت.

رحیمی تحریم‌ها را یک جنگ ناجوانمردانه و ظالمانه دانست و گفت: آنها به هواپیماهای ما سوخت نمی دهند و می گویند ایران به دنبال ساخت سلاح بمب هسته ای است در حالی که وقتی مقام معظم رهبری ساخت بمب را حرام اعلام می کنند، دیگر کار تمام است.

وی با اشاره به بسیاری از پیشرفتهای چشمگیر کشور که هنوز اعلام نشده است، تصریح کرد: ما به کنیا 4 میلیون تن نفت فروختیم ولی آنها رفتند و گفتند قرارداد را با ایران لغو کنند و حالا ببینند آیا می توانند در مقابل عدم خرید نفت ایران مقابله کنند یا خیر؟

معاون اول رئیس جمهور از بیمه کشتی ها توسط شرکتهای داخلی خبر داد و بیان داشت: 70 درصد سرمایه دنیا در آمریکاست اما این به آن معنا نیست که آنها بخواهند به همه ظلم کنند و ما با تکیه بر غیرت ایرانیان پیشرفت خواهیم کرد.

رحیمی از طرح افزایش اختیارات استانداران که در هفته آینده از سوی دولت اعلام می شود، برای جلوگیری از دیوان سالاری و تسهیل در سرمایه گذاری خارجی خبر داد.