سه باب کتابخانه در مناطق روستایی شهرستان باشت احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قربان علی آرمیان ظهر یکشنبه در نشست انجمن کتابخانه های باشت افزود: دو هزار و 300 متر مربع زمین برای احداث این کتابخانه ها در روستاهای "سرآب بیز"، "خان احمد" و "پشتکوه" تهیه شده و به زودی عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

وی بیان داشت: این کار در راستای بالا بردن فرهنگ کتابخوانی در استان و دسترسی آسان روستائیان به کتاب انجام می شود.

آرمیان عنوان کرد: بالا رفتن ساعات مطالعه در مردم، علاوه بر اینکه گام مهمی در راستای استفاده صحیح از اوقات فراغت است و اطلاعات و آموخته های مردم را برای بهتر زندگی کردن ارتقا می هد.

رئیس اداره کتابخانه های باشت اظهار داشت: استقبال مردم بخصوص نوجوانان از کتابخانه های این شهرستان چشمگیر است و امید داریم با فرهنگسازی سرانه مطالعه در شهرستان ارتقاء یابد.

آرمیان افزود: در حال حاضر در باشت سه کتابخانه عمومی و یک کتابخانه حق انتفاء فعالیت دارند که روزانه 125 نفر به این کتابخانه ها مراجعه می کنند.

وی با بیان اینکه منابع درآمدی کتابخانه های عمومی از نیم درصد بودجه فرهنگی شهرداری و کمک خیران و همچنین اعتبارات استانی است، گفت: با توجه به اهمیت کتابخانه های عمومی در بالا بردن سطح آگاهی عمومی و افزایش سرانه مطالعه جوانان و نوجوانان باید به ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی توجه بیشتری شود.

رئیس اداره کتابخانه های باشت عنوان کرد: راه اندازی ایستگاه کتاب در شهر باشت و برگزاری مسابقات فرهنگی از دیگر برنامه های تصویب شده در این نشست است.