10طرح هادی روستایی در چهارمحال و بختیاری به تصویب رسید

غلام رضا کشاورزدر گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، مدیر امور روستایی استانداری، بخشدار مرکزی شهرستان کوهرنگ و نمایندگان دستگاه های اجرایی عضو کمته تصویب طرح های روستایی این استان هستند.

وی تصریح کرد: 10 طرح هادی روستایی تهیه شده از توابع شهرستان کوهرنگ به تصویب رسید.

کشاورز ادامه داد: برای مطالعات این طرح ها مبلغ یک هزار و 10میلیون ریال اعتبار هزینه شده که 401 خانوار با جمعیتی بالغ بر دو هزارو 136 نفر از خدمات این طرح ها بهرمند خواهند شد.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه 9 طرح هادی روستایی و یک طرح باز نگری برای شهرستان لردگان تهیه شده، عنوان کرد: طرح های هادی و طرح بازنگری از توابع شهرستان لردگان به تصویب رسیده است.

کشاورز یادآورشد: برای مطالعات این 9 طرح هادی و یک طرح بازنگری مبلغ یک هزارو 250 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

وی اذعان داشت: یک هزارو 21 خانوار با جمعیتی بالغ بر چهار هزارو 816 نفر از خدمات این طرح ها بهره مند خواهند شد.