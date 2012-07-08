کوفی عنان می خواهد ایران میانجی تحولات سوریه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، گلوب اند میل در این باره می نویسد: کوفی عنان در مصاحبه اخیر خود با یک روزنامه فرانسوی خواستار تمرکز بیشتر بر ایران و بها دادن کمتر به روسیه در بحران سوریه شده است.

در ادامه این مطلب با اشاره به اظهارات کوفی عنان مبنی بر شکست خوردن مذاکرات مربوط به حل بحران سوریه و لزوم مشارکت ایران در این مذاکرات می نویسد: ایران متحد قدیمی سوریه است و در طول دوره ای که در این کشور بحران در جریان است در کنار دمشق ایستاده است. اما روشن نیست که آقای عنان چه نقشی را برای ایران متصور است.

در ادامه این روزنامه آورده است: با اینکه آمریکا مخالفت خود را با مشارکت ایران در کنفرانس ها برای حل بحران در سوریه اعلام کرده، اما روابط نزدیک ایران با سوریه می تواند این کشور را بعنوان "طرف گفتگو" با رژیم بشار اسد مطرح کند.

به گزارش مهر، کوفی عنان فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب به سوریه به شکست خود در ماموریتش در این کشور اقرار کرد و خواستار دعوت ایران برای شرکت در نشست‌هایی شد که به منظور حل و فصل بحران سوریه برگزار می‌شود.

وی که با روزنامه لوموند فرانسه گفتگو می کرد افزود: این بحران از ۱۶ ماه پیش همچنان ادامه دارد، اما فعالیت من سه ماه پیش آغاز شد. تلاش‌های بسیاری برای یافتن راه حلی سیاسی و مسالمت آمیز برای این بحران صورت گرفت. پر واضح است که ما موفق نشدیم و شاید هیچ ضمانتی برای موفقیت ما وجود نداشته باشد.

وی خواستار ارائه راه حل هایی جایگزین برای حل بحران سوریه شد. درخواست برای شرکت دادن ایران در روند گفتگوها از جمله راه حل ها است که عنان پیشنهاد کرد.

این مقام سازمان ملل متحد اضافه کرد: روسیه صاحب نفوذ بسیار بزرگی است؛ اما من مطمئن نیستم که تنها روسیه مسیر حوادث را مشخص می‌کند. ایران نیز یک بازیگر مهم است و باید بخشی از راه حل باشد. ایران در سوریه دارای نفوذ است و نباید نادیده‌اش گرفت.