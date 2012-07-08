25 درصد برق اصفهان در سال گذشته به صنعت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سارا صالحی اظهار داشت: در سال 90 سهم انرژی مصرفی مشترکان صنعتی تحت پوشش شرکت، بالغ بر 25 درصد بوده است.

وی ادامه داد: با توجه به سهم عمده مصرف انرژی در این بخش طرح‌های ویژه‌ای به منظور جلب مشارکت این گروه از مشترکان به منظور مدیریت و کاهش پیک بار تابستان پیش‌بینی شده و طی سال‌های متوالی به اجرا در آمده است.

مدیر دفتر بازار برق و مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان با اشاره به اجرای این طرح در سال گذشته، تصریح کرد: در سال 90 حدود 50 مورد از صنایع در قالب سناریوهای مختلف همکاری داشتند که منجر به متوسط کاهش مصرف انرژی بالغ بر 55 درصد این گروه از مشترکان طی دوره همکاری به نسبت دوره مشابه شده است.

وی تاکید کرد: متوسط دیماند کاهش یافته صنایع همکار معادل 44 درصد و ماکزیمم آن معادل 92 درصد مدت مشابه قبل بوده است.

صالحی افزود: کل تخفیف تعلق گرفته به صنایع همکار بالغ بر دو هزار میلیون ریال، متوسط تخفیف هر مشترک صنعتی معادل 43 میلیون ریال و ماکزیمم تخفیف پرداخت شده به مشترک صنعتی در یک سناریوی همکاری معادل 653 میلیون ریال بوده است.

وی ماکزیمم دیماند کاهش یافته دوره همکاری را معادل 14.5 مگاوات و متوسط دیماند کاهش یافته طی دوره همکاری معادل 8.7 مگاوات دانست و اضافه کرد: در سال جاری نیز این طرح با مشارکت صنایع در حال اجرا است و انتظار داریم نتایج مطلوبی در بر داشته باشد.

کلاهبردار 1.5 میلیارد ریالی در نجف آباد دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد از دستگیری یک نفر کلاهبردار 1.5 میلیارد ریالی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمد پرتوی تصریح کرد: فردی که به بهانه سرمایه‌گذاری در شرکتی خصوصی، بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون ریال در نجف آبادی کلاهبرداری کرده بود، توسط ماموران پلیس آگاهی این شهرستان دستگیر شد.

وی اظهار داشت: این موضوع در پی دادخواهی یکی از شهروندان نجف آبادی در دستور کار ماموران این فرماندهی قرار گرفت و ماموران متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد افزود: متهم در بازجویی‌های پلیسی ابتدا هر گونه بزهی را انکار می‌کرد اما پس از رویارویی با اسناد و مدارک جمع‌آوری شده به بزه انتسابی اقرار کرد.