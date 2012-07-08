به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم استاندار قزوین، احد احمدی به عنوان سرپرست فرماتداری بوئین زهرا منصوب شد.

در حکم استاندار قزوین خطاب به احمدی آمده است: نظر به تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست فرمانداری بوئین زهرا منصوب می شوید.

در این حکم از فرماندار جدید خواسته شده است ضمن تلاش در جهت ایجاد هماهنگی و تعامل با کلیه نهادها، سازمانها و دستگاههای اجرایی استان و بهره گیری از استعداد و توانمندی نیروهای لایق دلسوز و کارآمد مجموعه فرمانداری در پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی ایران، اجرای برنامه های دولت مهرورز و عدالت گستر و خدمت رسانی هرچه بیشتر به مردم شریف شهرستان با جدیت تلاش شود.

پیش از این ابوالفضل طاهرخانی به عنوان سرپرست فرمانداری بوئین زهرا مشغول به خدمت بود.