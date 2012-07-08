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۱۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۳:۱۲

سرپرست فرماتداری بوئین زهرا منصوب شد

سرپرست فرماتداری بوئین زهرا منصوب شد

بوئین زهرا- خبرگزاری مهر: استاندار قزوین، با صدور حکمی احد احمدی را به عنوان سرپرست فرماتداری بوئین زهرا منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم استاندار قزوین، احد احمدی به عنوان سرپرست فرماتداری بوئین زهرا منصوب شد.
 
در حکم استاندار قزوین خطاب به احمدی آمده است: نظر به تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست فرمانداری بوئین زهرا منصوب می شوید.
 
در این حکم از فرماندار جدید خواسته شده است ضمن تلاش در جهت ایجاد هماهنگی و تعامل با کلیه نهادها، سازمانها و دستگاههای اجرایی استان و بهره گیری از استعداد و توانمندی نیروهای لایق دلسوز و کارآمد مجموعه فرمانداری در پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی ایران، اجرای برنامه های دولت مهرورز و عدالت گستر و خدمت رسانی هرچه بیشتر به مردم شریف شهرستان با جدیت تلاش شود.
 
پیش از این ابوالفضل طاهرخانی به عنوان سرپرست فرمانداری بوئین زهرا مشغول به خدمت بود.
کد مطلب 1644726

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