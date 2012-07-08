بیش از 75 میلیارد ریال سهام در تالار بورس تبریز داد و ستد شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمدامین عابدینی صبح یکشنبه ابراز داشت : 31 میلیون و 371 هزار و 931 سهم طی هفته گذشته در بازار بورس تبریز خرید و فروش شد که ارزش معاملات سهم های حق تقدم 76 میلیارد بود و توسط 22 کارگزار داد و ستد شد.



وی ابراز داشت: 59 درصد از این معاملات با ارزش 45 میلیارد و 237 میلیون و 144 هزار و 498 ریال مربوط به خرید سهام و 41 درصد باقی مانده که ارزشی بالغ بر 30 میلیارد و 854 میلیون و 138 هزار و 356 ریال داشت مربوط به فروش سهام است.



عابدینی گفت : در هفته گذشته تعداد دو هزار و 714نفر در بازار بورس تبریز معامله کردند.



سرپرست بورس منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی در ادامه گفت : بیشترین تقاضا در هفته گذشته مربوط به سه شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه، پالایش نفت بندرعباس و ریخته‌گری تراکتورسازی ایران است.