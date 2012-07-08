  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۳:۱۱

بیش از 75 میلیارد ریال سهام در تالار بورس تبریز داد و ستد شد

بیش از 75 میلیارد ریال سهام در تالار بورس تبریز داد و ستد شد

تبریز- خبرگزاری مهر : هفته گذشته بیش از 75 میلیارد ریال سهام توسط دو هزار و 714 نفر در بازار بورس تبریز داد و ستد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمدامین عابدینی صبح یکشنبه ابراز داشت : 31 میلیون و 371 هزار و 931 سهم طی هفته گذشته در بازار بورس تبریز خرید و فروش شد که ارزش معاملات سهم های حق تقدم 76 میلیارد بود و توسط 22 کارگزار داد و ستد شد.

وی ابراز داشت: 59 درصد از  این معاملات با ارزش 45 میلیارد و 237 میلیون و 144 هزار و 498 ریال مربوط به خرید سهام و 41 درصد  باقی مانده که ارزشی بالغ بر 30 میلیارد و 854 میلیون و 138 هزار و 356 ریال داشت مربوط به فروش سهام است.

عابدینی  گفت : در هفته گذشته تعداد  دو هزار و 714نفر در بازار بورس تبریز معامله کردند.

سرپرست بورس منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی در ادامه گفت : بیشترین تقاضا در هفته گذشته مربوط به سه شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه، پالایش نفت بندرعباس و ریخته‌گری تراکتورسازی ایران است.

کد مطلب 1644732

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها