برنامه های هفته فرهنگ رضوی در همدان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی فیض منش صبح یکشنبه در نشست برگزاری هفته فرهنگ رضوی گفت: تمام برنامه های هفته رضوی از 24 تا 30 تیرماه جاری در مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی همدان برگزار می شود.

فیض منش ادامه داد: هفته رضوی از 24 تیرماه با برگزاری مراسم افتتاحیه آغاز می شود و با برنامه های متنوع حال و هوای حرم مطهر امام رضا(ع) و حس و حال رضوی را برای مردم به عنوان مخاطبان هفته تداعی خواهد کرد.

وی عنوان کرد: اجرای نمایش کبوتر حرم به مدت پنج روز در آمفی تئاتر مجتمع آوینی، اجرای نمایش خیابانی در درب ورودی مجتمع آوینی، اجرای نمایش شمارش معکوس در آمفی تئاتر آوینی و اجرای نقالی در محوطه باز مجتمع آوینی از جمله برنامه ها در حوزه نمایش است که در هفته رضوی انجام می شود.

وی افزود: فیلم سینمایی شب به کارگردانی رسول صدرعاملی در روزهای برگزاری هفته رضوی در سالن سینمایی مجتمع آوینی اکران می شود و نشست با کارگردان فیلم نیز برگزار می شود.

وی اظهار داشت: ویژه برنامه گفتمان دینی در روزهای برگزای هفته رضوی در سالن امام رضا(ع) مجتمع آوینی برگزار می شود و ساعت 19 هر روز این هفته به ترتیب از روز 24 تیر ماه به برنامه های هیئت های مذهبی، عصر شعر، خوانش داستان،عصر خاطره، نشست با کارگردان شب و ویژه برنامه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اختصاص دارد که این برنامه ها در محوطه باز مجتمع آوینی، سالن سینمای و سالن کنفرانس امام رضا(ع) اجرا می شوند.

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان از برگزاری هفته فرهنگ رضوی از 24 تا 30 تیرماه با مشارکت 12 ارگان دولتی در استان همدان خبر داد.

هادی فیض منش گفت: در هفته فرهنگ رضوی تمامی برنامه ها و مسابقه های ورزشی در استان همدان با نام مبارک امام رضا (ع) انجام می شود.

وی بیان کرد: برای نامگذاری یکی از میادین شهر همدان به نام امام رضا(ع) درخواستی از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان به معاونت فرهنگی هنری شهرداری ارائه می شود.

وی افزود: همچنین پیشنهاد نامگذاری یکی از مجتمع های آموزشی در شورای معاونان آموزش و پرورش به نام امام رضا(ع) مطرح می شود.

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان اظهار کرد: در هفته فرهنگ رضوی پل های روگذر و عابر پیاده همدان با پرچم های رضوی تزئین می شود.