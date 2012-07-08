52 شناور در هرمزگان ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی طباطبایی فرد ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از ثبت 52 شناور طی سه ماهه سال جاری در هرمزگان خبر داد و گفت: اداره بازرسی و ثبت شناورها در راستای نظارت بر ساخت شناورها و اجرای قوانین ملی و بین المللی امسال برای 52 شناور، گواهینامه ثبت شناور صادر کرد.

طباطبایی فرد افزود: در استان هشت هزار و 300 شناور ثبتی فعالیت می کنند و همچنین 11 دفتر ثبت شناور، امر خدمات رسانی به صاحبان شناورها را برعهده دار هستند.

وی نظارت بر روند ساخت شناورها، صدور گواهینامه ایمنی، تمدید گواهینامه ها را از مهمترین خدمات دفاتر ثبت شناورها بر شمرد.

طباطبایی فرد با اشاره به اینکه در استان 60 کارگاه ساخت شناور وجود دارد، افزود: هم اکنون 470 شناور از انواع مختلف از جمله لنج ، یدکش ، لندیگرافت و قایق در حال ساخت است.

وی گفت: در این کارگاهها شناورهای فلزی، چوبی و فایبر گلاس با ظرفیت 70 نفر در بخش مسافری و 200 تن در حوزه باری ساخته می شود.

طباطبایی فرد افزود: ثبت شناوری با ظرفیت 15 هزار تن در سال جاری نشان از توان متخصصان بومی در راستای اجرای قوانین بین المللی است.

وی گفت: همچنین برنامه ابطال گواهینامه های فرسوده یا شناورهایی که توسط اتباع خارجی توقیف یا فروخته شده در حال اجراست که تا کنون پنج گواهینامه ابطال و 18 گواهینامه در حال بررسی است.

طباطبایی اظهارداشت: کیفیت ساخت شناورها، ثبت شناورها در مناطق آزاد و ثبت شناورها به صورت الکترونیکی از مهمترین برنامه های سال جاری است که به شکل جد در دستور کار قرار دارد.