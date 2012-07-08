به گزارش خبرنگار مهر، تراب محمدی در مراسم افتتاح فاز دوم هتل صخره‌ای کندوان با بیان اینکه آذربایجان‌شرقی قابلیت های گردشگری و تاریخی بسیاری دارد، گفت: این استان تمام شاخص های گردشگری و صنایع دستی را یکجا دارا است و دو اثر تاریخی که ثبت جهانی شده را در خود جای داده است. بازار تبریز به عنوان بزرگ ترین بازار مسقف آجری و مجموعه کلیسه های آذربایجان و مجموعه های تاریخی دیگر از شاخص های گردشگری این استان هستند.

وی با اشاره به اینکه روستای کندوان جزء سه روستای صخره ای جهان است که در دنیا وجود دارد، گفت: یکی از این روستاها در آمریکای شمالی دیگری در ترکیه و سومی روستای کندوان است که تنها در این روستا زندگی جریان دارد و بیش از 195 خانواده در میان این صخره ها می کنند.

محمدی از جنگل های ارس باران با دو هزار و 500 گونه گیاهی و جانوری، بناهای تاریخی مربوط به دوره ایلخانی، صفوی و قلعه ضحاک که همچنان سرپا است، به عنوان دیگر جاذبه های گردشگری این استان نام برد و گفت: ما مساجد جامع تاریخی در این استان داریم که می تواند گردشگران مذهبی را برای بازدید از این استان تشویق کند و در مجموع 14 گونه گردشگری از جمله گردشگری فرهنگی، صنعتی، سلامت، مذهبی و... در آذربایجان شرقی وجود دارد.

گردشگری در گذشته تشریفاتی بود



عضو شورای مشورتی گردشگری کشور با بیان اینکه پیش از این به موضوع گردشگری تشریفاتی پرداخته می‌شد، گفت: دولت با تمام مشکلاتی که در این راه وجود داشت گردشگری را موضوعی اختصاصی کرد که در حال حاضر تنها در آذربایجان شرقی هزار میلیارد توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری شده و در سال 91 با این جذب سرمایه حداقل 15 هتل و مرکز اقامتی افتتاح و به بهره برداری می رسد.

احداث 35 مجتمع بین راهی برای جذب گردشگر/ قرار بود هتل کندوان به موزه تبدیل شود



محمدی در ادامه سخنانش با بیان اینکه 35 مجتمع بین راهی در حال احداث است، گفت: سرمایه گذاران ما باور کردند که می توانند کارهای بزرگی انجام دهند و ما شاهد به ثمر رسیدن همین باورها هستیم.

وی با اشاره به افتتاح فاز دو هتل کندوان گفت: هتل کندوان از مجموعه های بی نظیر دنیا است که پیش از این قرار بود به موزه تبدیل شود، اما بر اساس تصمیم مدیر سازمان گردشگری وقت به هتل تبدیل شد و فاز نخست آن در سال 86 به بهره برداری رسید.

عضو شورای مشورتی گردشگری کشور با بیان اینکه گردشگران خارجی ترجیح می دهند، دور از هیاهوی شهرها در خانه های روستایی و تاریخی اقامت گزینند، گفت: فاز اول این هتل برای تورهای گردشگری آسیای شرقی و اروپا که معمولا 25 تا 30 نفر بودند، پاسخگو نبود که امیدواریم با افتتاح فاز دو این مشکل برطرف شود.

روستای کندوان اولین روستای دارای صنعت



محمدی با بیان اینکه زمانی که ما این هتل را به بهره برداری رساندیم، شایع کردند که قرار است روستاییان را از این محل خارج کنیم، گفت: طی ماه آینده تمامی زمین های روستای کندوان دارای سند می شود و می توان کندوان را اولین روستایی دانست که روستاییان آن صاحب سند رسمی هستند.



وی ادامه داد: طی 50 سال گذشته ساخت و سازهای غیرمجازی در داخل روستا اتفاق افتاده که چهره واقعی روستا را مخدوش کرده و ما برای انتقال این ساخت و سازها به مکان دیگری روستای جدیدی در 600 متری روستای کندوان احداث کردیم تا ساخت و سازهای غیرمجاز را به آنجا منتقل و نمای واقعی کندوان مشخص شود.

کندوان مجهز به اینترنت بی‌سیم فاضلاب صنعتی



رئیس گردشگری استان آذربایجان شرقی با اشاره به تجهیزات روستای تاریخی کندوان گفت: این روستا مجهز به فاضلاب صنعتی، اینترنت بی سیم و برق است و تنها برای مراقبت از بنای تاریخی نمی توان آن را مجهز به گاز کرد که البته در روستای جدید این موضوع پیش بینی شده است.

محمدی با بیان اینکه تلاش می شود این روستا تا سال 2014 ثبت جهانی شود، گفت: سازمان گردشگری باید سازمان گردشگری قبل از روستاهای دیگر پرونده این روستا را برای ثبت جهانی ارائه می کرد.

وی خواستار کاهش قیمت هتل ها برای افزایش جذب گردشگر شد و گفت: اگر 36 میلیون نفر سالانه به ایران بیایند حتی لازم نیست یک بشکه نفت نیز بفروشیم که این موضوع دور از ذهن نیست و کشور ترکیه در سال 2011، 25 تا 30 میلیارد درآمد ارزی از گردشگری داشت که با توجه به جاذبه های گردشگری ایران ما می‌توانیم بیش از این کسب درآمد کنیم.

رئیس گردشگری استان آذربایجان شرقی افزود: در فاز دو هتل سنگی کندوان یک میلیارد تومان هزینه شد که اگر به پیمانکار سپرده می شد با 10 میلیارد تومان نیز به پایان نمی رسید.

افزایش 33 درصدی گردشگر در روستای کندوان



امید آقامیری، مدیر هتل صخره ای کندوان در این مراسم با بیان اینکه فاز دو هتل صخره ای دو سال زمان برد، گفت: گردشگر این روستا نسبت به سال گذشته 33 درصد رشد داشته است.

در ادامه حسین پوررحیم، مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری از منطقه گردشگری کندوان به عنوان یکی از مناطق کم نظیر گردشگری نام برد و گفت: این منطقه می تواند الگوی خوبی برای صنعت گردشگری برای سایر نقاط کشور باشد که سبب توسعه اقتصادی نیز می شود.