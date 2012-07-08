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۱۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۵

فاضلیان اعلام کرد:

سرقت، رکوردار پرونده های دادسراهای گلستان است

سرقت، رکوردار پرونده های دادسراهای گلستان است

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری گلستان گفت: سرقت بیشترین پرونده تشکیل شده در دادسراهای استان را تشکیل می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه نشست با مسئولان قضایی استان، 10 ردیف اول اتهامات مطرح شده در دادسراهای استان در سال گذشته را اعلام کرد.

وی اظهار داشت: سال گذشته بیش از 270 هزار فقره پرونده وارد محاکم استان گلستان شد که از این تعداد پرونده های مربوط به سرقت بیشترین ورودی را تشکیل می دهند.

وی افزود: ضرب و جرح عمدی، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ( تصادفات )، دومین و سومین اتهام مطرح شده در دادسراهای استان است.

وی تصریح کرد: تهدید، توهین و تخریب در رده های بعدی قرار دارند و استعمال مواد مخدر، ترک انفاق ، نگهداری و مالکیت مواد مخدر و مزاحمت تلفنی ، نیز در رده های هفتم تا دهم این جدول جای گرفته اند.

این مقام ارشد  قضایی استان در ادامه افزود : با مشخص شدن درصد پرونده های تشکیل شده، امکان اسیب شناسی و تعریف برنامه های پیشگیرانه در استان فراهم می شود.

کد مطلب 1644776

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