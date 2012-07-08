ارائه تسهیلات دولتی منوط به تکمیل سامانه شناسنامه بهره برداران کشاورزی است

به گزارش خبرگزاری مهر ، پرویز حسابی اسفهلان ظهر امروز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل جهادکشاورزی استان با بیان این مطلب اظهار داشت: طرح تهیه شناسنامه بهره بردار از پنج سال قبل در وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده بود.



وی با بیان اینکه کار طراحی سامانه شناسنامه بهره بردار از نیمه دوم سال90 آغاز و از 4-3 ماه قبل به صورت نهایی برای ورود اطلاعات به این سامانه، آماده بهره برداری شد تاکید کرد: بهره برداران و تمام افرادی که به نوعی کشاورزی شغل اصلی یا فرعی آنهاست، باید حداکثر تا پایان شهریور ماه اطلاعات مورد نیاز را وارد سامانه کنند.



حسابی با بیان اینکه این سامانه با پهنای مناسب و امکانات مورد نیاز و با هدف دستیابی به اطلاعات صحیح در باره بهره برداران بخش کشاورزی، طراحی و راه اندازی شده است با اشاره به برگزاری جلسات مختلف در سطح شهرستانها، گفت: هماهنگیهای لازم در داخل سازمان انجام شده و جلساتی نیز با سایر دستگاه های مرتبط برگزار شده است.



وی با بیان اینکه با استفاده از سامانه شناسنامه بهره بردار، بالغ بر 220 آیتم از اطلاعات شخصی کشاورزان در مناطق مختلف استان جمع آوری خواهد شد افزود: اخیراً به مدیریت های جهادکشاورزی شهرستانها اعلام شده که تمام خدماتی که دولت به کشاورزان ارایه می کند از قبیل تامین نهاده و غیره مشروط به تکمیل اطلاعات این سامانه شود تا هرچه سریعتر اطلاعات بهره برداران کشاورزی ساماندهی شود.



سرپرست معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان همچنین، از صدور کارت الکترونیکی بهره بردار برای کشاورزان خبرداد و گفت: تکمیل شناسنامه بهره برداران برای دریافت خدمات الزامی است اما کارت الکترونیکی لزوماً همزمان با تکمیل شناسنامه برای افراد صادر نخواهد شد و در طول زمان این موضوع پیگیری می شود.



وی درباره امکان اجرایی شدن این طرح با توجه به سطح سوادپایین کشاورزان گفت: درکشور کارهایی سخت تر وگسترده تر از صدور شناسنامه برای بهره برداران انجام شده و اجرای طرح تحول اقتصادی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها وکارت سوخت نشان دادکه آحاد مختلف جامعه دسترسی کافی به خدمات الکترونیکی داشته و در این زمینه آگاهی دارند



حسابی با بیان اینکه اگر همکاران استانی ضرورت این طرح را به کشاورزان گوشزد کنند، قطعاً درباره اجرای طرح با مشکل مواجه نخواهیم شد از ثبت نام 200 هزار و 95 نفر به صورت خود اظهاری در سامانه شناسنامه بهره بردار خبرداد و افزود: اطلاعات درج شده افراد در این سامانه با کمک سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان و همچنین شرکت های خدمات فنی و مهندسی در مرحله اول در 5 شهرستان ، راستی آزمایی می شود .



وی درباره اعتبارات در نظر گرفته شده برای این طرح، بیان داشت: در ابتدا از اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای طرح استفاده شد اما از سال 91، ردیف بودجه مستقلی برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است.



معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان با بیان اینکه تهیه شناسنامه بهره بردار با همکاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اجرا می شود ادامه داد: این طرح با استقبال بهره برداران بخش کشاورزی روبرو شده و پیش بینی می شود تا پایان شهریور ماه جاری تمامی بهره برداران آذربایجان شرقی در این سامانه ثبت نام شوند.



وی دلیل تهیه شناسنامه بهره برداران بخش کشاورزی را گستردگی فعالیت در این حوزه دانست و ادامه داد: تاکنون آمار دقیقی از تعداد بهره برداران و نوع فعالیت آنان در دسترس نبوده که به منظور افزایش بهره وری در این بخش به اطلاعات جامع از حوزه نیاز است.



به گفته حسابی ، کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی می توانند برای ثبت نام در سامانه تهیه شناسنامه بهره برداری به سایت www.shenasnameh.maj.ir مراجعه کنند.