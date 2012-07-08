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۱۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۵۱

امیری اعلام کرد:

مجلس دانش آموزی بستر مناسب شناخت دانش آموزان از امور جامعه است

مجلس دانش آموزی بستر مناسب شناخت دانش آموزان از امور جامعه است

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش مازندران از مجلس دانش آموزی به عنوان بستری مناسب برای شناخت دانش آموزان با امور جامعه یاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی امیری پیش از ظهر یکشنبه در نشست صمیمی نمایندگان مجلس دانش آموزی و هیئت رئیسه مجامع دانش آموزی مازندران به اهمیت مجلس دانش آموزی پرداخت و گفت: مجلس دانش آموزی بهترین بستر برای آشنایی دانش آموزان با اداره امور جامعه است.

وی افزود: امروز به برکت فعالیت ها و برنامه ریزی هایی که در حوزه تربیتی صورت گرفته شاهد هستیم که دانش آموزان می توانند با بیانی خوب و رسا در مقابل مسئولان استانی به بیان دیدگاه ها و انتقادات خود بپردازد.

امیری با بیان اینکه روحیه شکر گزاری و قدردانی را درخود تقویت کنیم اظهار داشت: ملتی می تواند به ترقی و موفقیت دست یابد که ارتباط صمیمانه و وحدت و همدلی را سرلوحه خود قرار دهد.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با معرفی نقد به عنوان یک ابزار ضروری برای بهبود و شرائط جامعه و لزوم عالمانه بودن، صمیمانه بودن و منصفانه بودن نقد ،بیان داشت: نظرات نمایندگان مجلس دانش آموزی برخاسته از احساس نیاز در فضای دانش آموزی بوده که بسیار مهم و با ارزش است.

امیری تصریح کرد: نمایندگان مجلس دانش آموزی قشری هستند که همه تلاش سیستم تعلیم و تربیت معطوف به آن بوده و این می‌ تواند یک تاثیر گذاری مطلوبی را داشته باشد.

وی افزود: برای رفع مشکلات در آموزش و پرورش راهکارها و برنامه هایی را تدوین کرده و ضروری است با تعامل و هم اندیشی دانش آموزان و مربیان به رفع مشکلات موجود بپردازیم.

امیری با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تصریح کرد: این سند می خواهد آموزش و پرورش جدید و متحول شده ای را تحویل جامعه دهد که مدیریت ،فضا،برنامه ها و اهداف آن با قبل متفاوت باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران افزود: عمر آموزش و پرورش قدیم به پایان رسید و از امسال آموزش و پرورش نوین فعالیت خود را آغاز کرده ضرورت دارد که همه ما به این آموزش و پرورش کمک کنیم تا بتواند اهداف مورد نظر خود را محقق کند.
 

کد مطلب 1644786

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