مجلس دانش آموزی بستر مناسب شناخت دانش آموزان از امور جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی امیری پیش از ظهر یکشنبه در نشست صمیمی نمایندگان مجلس دانش آموزی و هیئت رئیسه مجامع دانش آموزی مازندران به اهمیت مجلس دانش آموزی پرداخت و گفت: مجلس دانش آموزی بهترین بستر برای آشنایی دانش آموزان با اداره امور جامعه است.

وی افزود: امروز به برکت فعالیت ها و برنامه ریزی هایی که در حوزه تربیتی صورت گرفته شاهد هستیم که دانش آموزان می توانند با بیانی خوب و رسا در مقابل مسئولان استانی به بیان دیدگاه ها و انتقادات خود بپردازد.



امیری با بیان اینکه روحیه شکر گزاری و قدردانی را درخود تقویت کنیم اظهار داشت: ملتی می تواند به ترقی و موفقیت دست یابد که ارتباط صمیمانه و وحدت و همدلی را سرلوحه خود قرار دهد.



مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با معرفی نقد به عنوان یک ابزار ضروری برای بهبود و شرائط جامعه و لزوم عالمانه بودن، صمیمانه بودن و منصفانه بودن نقد ،بیان داشت: نظرات نمایندگان مجلس دانش آموزی برخاسته از احساس نیاز در فضای دانش آموزی بوده که بسیار مهم و با ارزش است.



امیری تصریح کرد: نمایندگان مجلس دانش آموزی قشری هستند که همه تلاش سیستم تعلیم و تربیت معطوف به آن بوده و این می‌ تواند یک تاثیر گذاری مطلوبی را داشته باشد.



وی افزود: برای رفع مشکلات در آموزش و پرورش راهکارها و برنامه هایی را تدوین کرده و ضروری است با تعامل و هم اندیشی دانش آموزان و مربیان به رفع مشکلات موجود بپردازیم.



امیری با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تصریح کرد: این سند می خواهد آموزش و پرورش جدید و متحول شده ای را تحویل جامعه دهد که مدیریت ،فضا،برنامه ها و اهداف آن با قبل متفاوت باشد.



مدیرکل آموزش و پرورش مازندران افزود: عمر آموزش و پرورش قدیم به پایان رسید و از امسال آموزش و پرورش نوین فعالیت خود را آغاز کرده ضرورت دارد که همه ما به این آموزش و پرورش کمک کنیم تا بتواند اهداف مورد نظر خود را محقق کند.

