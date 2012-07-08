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۱۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۳:۵۱

در البرز؛

سومین شماره نشریه یکی یک دونه منتشر شد

سومین شماره نشریه یکی یک دونه منتشر شد

کرج - خبرگزاری مهر: سومین شماره ماهنامه یکی یک دونه به عنوان اولین نشریه کودک و نوجوان البرز منتشر و در کیوسک های مطبوعاتی توزیع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی یک دونه در این شماره با موضوعاتی پیرامون ماه مبارک رمضان، آشنایی کودکان با مسایل زیست محیطی، راهنمایی رانندگی، پلیسی، الفبای شهروندی، چه اتفاقی برای غذا می افتد؟ جدول وسرگرمی در استان چه خبر و آشنایی کودکان نوجوانان با ورزش وسلامتی، اطلاعات مفیدی به مخاطبان ارایه می کند.

این مجله به صاحب امتیازی و مدیر مسولی ملیحه مومن پوردر قطع خشتی به صورت ماهنامه با 850 تومان نیمه هرماه در اختیار کودکان و نوجوانان البرزی قرارمی گیرد.

شماره سوم این نشریه در حالی بر روی گیشه روزنامه فروشی ها رفته که تا پیش این البرز نشریه تخصصی کودک و نوجوان نداشته است.

کد مطلب 1644787

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