صدور جواز حفر 300 حلقه چاه در حاشیه رودخانه ارس برای پرورش آبزیان

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود محمدیان ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه ستاد اجرایی کارگروه توسعه کشاورزی در محل اتاق جلسات سازمان در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این مطلب گفت: استفاده دو منظوره از چاه های کشاورزی مدنظر مدیران سازمان بوده و تلاش می شود از این طریق ضمن استفاده بهینه از آبهای کشاورزی ، میزان تولیدات در بخش شیلات و آبزیان را افزایش داد.



محمدیان با بیان اینکه به جای توسعه زراعت وباغبانی درحاشیه دریاچه ارومیه نیز پرورش آبزیان، کشت محصولات گلخانه ای و دامپروری مجاز می باشد ادامه داد: در این مورد نیز هماهنگیهای لازم با مدیران آب منطقه ای بعمل آمده و برای این کار آب مورد نیاز تامین شده است.



وی از تحویل 126میلیون مترمکعب آب صرفه جویی شده به بخش کشاورزی استان در سال جاری خبر داد و افزود: امسال در سطح استان با اجرای روش های نوین آبیاری، انتقال آب با لوله، احداث کانال های بتونی، پوشش انهار سنتی و به پشتوانه تعیین چاه های غیرمجاز و نصب کنتور حجمی برای کلیه چاه های دارای پروانه، 253 میلیون مترمکعب آب صرفه جویی خواهد شد.



رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه برای اجرای این طرح ها به اعتبارات دولتی و تسهیلات بانکی نیاز است افزود: در تلاش هستیم از طریق اعتبارات ملی و استانی زمینه تحقق این هدف ها را در بخش آب و خاک فراهم سازیم.

محمدیان از شناسایی اراضی ملی قابل واگذاری به متقاضیان واجد شرایط کشاورزی خبر داد و گفت: در این راستا 96 هزار هکتار زمین داخل و خارج حریم در استان شناسایی شده است که این مقدار زمین به مرور به صورت اجاره به واجدین شرایط بیکار و فاقد زمین واگذار می شود.



وی با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه توسعه بخش کشاورزی در کشور گفت: این کارگروه ها متناسب با شرایط اقلیمی و آب و خاک هر منطقه در جهت اشتغالزایی و استفاده بهینه از منابع آب و خاک تشکیل شده و در راستای برنامه ریزی و سیاست گذاری افزایش راندمان و کیفیت تولید محصولات کشاورزی تلاش می کنند.