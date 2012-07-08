به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین برخوردار در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به رایزنی مجمع واردات در مورد تسهیل واردات کالا به کشور گفت: بر اساس بخشنامه‌ای که در اواخر سال گذشته از سوی دولت صادر شد، قرار بر این است که 5028 ردیف تعرفه کالایی مشمول استاندار اجباری شود؛ اما با رایزنی که انجام شده، قرار بر این است که ردیف‌های تعرفه ای مشمول استاندارد اجباری به حدود 2 هزار قلم کالا تقلیل یابد.

رئیس مجمع عالی واردات درباره تحریمها اظهارداشت: به هر حال نمی‌توان انکار کرد که تحریم‌ها هزینه‌هایی را بر فعالان حوزه تجارت خارجی وارد می‌کند اما با هوشمندی و تدبیر مسلما می‌توان آنها را مدیریت کرد.

به گفته برخوردار، نباید در این خصوص بزرگنمایی کرد؛ به خصوص اینکه در شرایط فعلی که اقتصاد دنیا با بحران و رکود دست و پنجه نرم می‌کند، پایداری این تحریم ها برای خود تحریم کنندگان هزینه بیشتری به بار خواهد آورد.

به اعتقاد وی، بدون شک برای کشورهای تحریم‌کننده، از دست رفتن بازار فروش کالا به منزله هزینه‌های اعمال تحریم به شمار می‌رود که خود تحریم کنندگان بیشتر از ما محتاج کاهش این هزینه ها هستند و این مطلب در موضع‌گیری های مدیران اقتصادی آنها در طول این چند ماه به وضوح و مکررا مشاهده شده است.

برخوردار گفت: در سالهای 88 و 89 موضوع واردات گوشت و تنظیم بازار آن بارها و بارها در کمیته تنظیم بازار طرح و در نهایت واردات گوشت به یک گروه حدودا 107 شرکتی واگذار شد که طبق شرایط و مقررات اقدام به واردات گوشت کنند که نقطه ضعف این برنامه آن بود که این گروه مستقیما زیر نظر مجمع واردات نبودند که خوشبختانه به نظر می‌رسد این موضوع در حال تجدید نظر است.

وی اظهار داشت: عدم تامین ارز، عدم توجه بانک مرکزی به هشدارهای مجمع واردات در خصوص اختصاص ارز به واردات کالاهای اساسی و پیچیده بودن فرآیند ثبت سفارش کالا از جمله مواردی است که گوشت را گران کرده است.